Штефан Глигор: Освещение в СМИ и партнёры по развитию могут помочь в случае захваченной системы

Адвокат Штефан Глигор утверждает, что, когда человек, фигурирующий в заказном политическом деле, оказывается один на один с системой, в которой соучастниками являются все ветви государственной власти, то его шанс заключается не только в максимально правильном соблюдении юридических процедур. „Да, они очень важны, и нужно неукоснительно их придерживаться, чтобы оставить системе очень небольшое пространство для манёвра. Но шанс человека заключается в давлении со стороны общественности, в освещении дела и давлении партнёров по развитию на государственные институты, которые в реальности подчиняются организованной преступной группе”. Заявления были сделаны в ходе публичных дебатов „„Политические” уголовные дела: персонажи, методы, цели, последствия”, организованных Информационным агентством IPN.

Штефан Глигор заявил, что в случае заказных уголовных дел речь идёт о „закрытой системе – розыскной офицер работает с прокурором. У прокурора очень хорошие отношения с судьёй по уголовному преследованию, который выдаёт им разрешения на определённые меры”. „Что это означает? Если нужно кого-то арестовать или допросить, то они работают в связке с судьями по уголовному преследованию. И когда указание дано в отношении рядового человека, которого нельзя назвать известным, или в случае отсутствия внимания общества, защитить себя трудно”, - отмечает адвокат.

По его словам, в случае рейдерского захвата, заказного или чисто политического дела может сработать только схема, состоящая из трёх компонентов защиты. „Первый: речь идёт о юридической стороне, которая должна быть реализована безупречно, с соблюдением сроков, с оспариванием и апелляциями на всех этапах и в соответствии с уголовно-процессуальными нормами. Второй: привлечение средств массовой информации с целью сфокусировать внимание общества на творящихся беззакониях. И третий: привлечение внимания партнёров по развитию к аспектам, связанным с этим делом. Если речь идёт о нарушении прав человека, о злоупотреблении в работе органов уголовного преследования или о схеме хищения, либо рейдерской атаке, то лишь совокупность этих трёх факторов способна принести плоды в условиях захваченного государства”, - считает Глигор.

Адвокат рассказал, что в рамках собственного опыта ему приходилось работать против случаев рейдерских захватов, дирижируемых из тени людьми, вокруг имён которых в настоящее время создаётся очень много шума. По его словам, бывали ситуации, когда ты направляешь ходатайства на имя генерального прокурора и директора НЦБК, в адрес Высшего совета безопасности и выкладываешь на стол документы, подтверждающие то, как совершается рейдерская атака, как происходит захват имущества, но все делают вид, что ничего не происходит. „И тогда ты понимаешь, что перед тобой – машина, не имеющая пространства для манёвра, и говорить просто не с кем”, - поясняет Штефан Глигор.

По его словам, если ты оказываешься в жерновах такой машины – будь то рейдерская атака, экспроприация и т. д. – то основной стратегией должны являться три элемента защиты. По его мнению, без информирования общества, без того, чтобы общество встало на твою сторону, добиться справедливости сложно. Адвокат утверждает, что в том случае, если, к примеру, прокурор выдаёт абсолютно незаконный процессуальный акт, основанный на ложных доказательствах и показаниях, то в обращении, направляемом вышестоящему прокурору, необходимо указать и аккредитованные в стране посольства, отправив им копию ходатайства.

„В такой ситуации прокурор десять раз подумает, прежде чем что-либо сделать, потому что он знает о широкой огласке этого дела. Конечно, срабатывает это не всегда. Когда речь шла о рейдерской атаке на держателей акций банковской системы, некоторых банков, они наплевали и на это, потому что присутствовал очень большой интерес, а на кону стояли огромные деньги. Но такова, на мой взгляд, единственная возможная стратегия, и независимая пресса играет в ней огромную роль”, - заявил Штефан Глигор.

Адвокат утверждает, что из-за схем, внедрённых в Молдове международными организованными преступными группировками, произошла политизация государственных институтов. Этот процесс, скорее, следует назвать криминализацией соответствующих институтов. По его словам, все эти шаги по криминализации, имевшие место на протяжении десятилетий, породили цену, которая с точки зрения времени может измеряться 10–12 упущенными годами прогресса, стабильности и демократизации.

„Соответственно, в этих условиях Республика Молдова сегодня ещё находится в 90-х годах прошлого века, в лучшем случае – на этапе 2000 года. Если говорить о материальных потерях, вызванных подкупом и подчинением государственных институтов интересам преступных группировок, то они исчисляются сотнями миллиардов евро. Если бы не все эти потери, то Республика Молдова была бы другим государством, быть может, даже кандидатом на вступление в Европейский союз”, - заявил Штефан Глигор.

Дебаты „„Политические” уголовные дела: персонажи, методы, цели, последствия” стали 140-ми в цикле „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, реализуемом при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.