Над политикой РМ смеется весь мир: «Фрося», не прирученная Дьяковым, развалила коалицию

Сериал «Ефросинья» на молдавский манер.

И смех, и грех – та, что подписалась под декларацией, осуждающей «трансферт» депутатов, тут же выпорхнула из гнезда Демпартии и отдалась на волю судьбы, диктуемой Плахотнюком и Канду.

По поводу ухода Ефросиньи Грецу, которая, присоединилась к Pro Moldova, глава фракции демократов Дмитрий Дьяков давеча заявил, что его коллега по парламенту совершила большую глупость.

- Хочу выразить сожаление и крайнее разочарование. Я знаю, как относилась эта группа [Pro Moldova] к этой женщине. Мне позвонили несколько мэров из Леова, и они тоже возмущены. Фрося, ты совершила большую глупость, большую, чем ты сама, - отметил Дьяков.

Насколько прав Дмитрий Георгиевич по поводу слова «глупость»? Ни на сколько! Потому что за просто так никто партию не покидает. Особенно будучи депутатом парламента. Если Дьяков так сильно не хотел ухода кого-либо из фракции ДПМ, надо было собрать всех вместе и раздать по миллиону евро каждому. Чтобы не соблазнялись. А теперь чего горевать? Спасайте тех, кто еще не ушел. А если денег жалко, то не пеняйте на Плахотнюка с Канду. Которые средств не жалеют. Канду – особенно, потому что деньги не его, он их просто возит из-за границы. Но это неточно.

Автор: Николай Костыркин