Рабы на стройке, почти как в войну: граждан Молдовы в Германии заставляли вкалывать почти задарма

В Германии раскрыли группировку торговцев людьми. Среди жертв ОПГ – граждане Молдовы. Задержаны семь человек, в том числе четверо граждан Турции.

В группировку входили более 30 человек. Они незаконно устраивали на работу граждан Молдовы и Румынии, а также жителей Восточной Европы. Несчастные трудились на стройке, получая всего по пять евро в час. Кроме того в течение пяти лет у некоторых из них отбирали пособия по безработице и соцпомощь.

Главаря банды обвиняют в уклонении от уплаты налогов, социальном мошенничестве, торговле людьми и принудительном труде. Обыски прошли сразу в нескольких городах Германии.

Подготовил Михаил Генчу