21 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Рабы на стройке, почти как в войну: граждан Молдовы в Германии заставляли вкалывать почти задарма
21.06.2020

В Германии раскрыли группировку торговцев людьми. Среди жертв ОПГ – граждане Молдовы. Задержаны семь человек, в том числе четверо граждан Турции.

В группировку входили более 30 человек. Они незаконно устраивали на работу граждан Молдовы и Румынии, а также жителей Восточной Европы. Несчастные трудились на стройке, получая всего по пять евро в час. Кроме того в течение пяти лет у некоторых из них отбирали пособия по безработице и соцпомощь.

Главаря банды обвиняют в уклонении от уплаты налогов, социальном мошенничестве, торговле людьми и принудительном труде. Обыски прошли сразу в нескольких городах Германии. 

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.