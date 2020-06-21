Ионическое море для молдавского Иона: Как обойти "железный занавес"

Рассказываем, как можно с молдавским паспортом уехать, принимая солнечные и морские ванны.

На Молдову опустился "железный занавес", надеемся временный, и скоро мы, как многие страны к западу от нас и к востоку от нас, начнем возвращение к праздной жизни. Ну, а что такое отпуск, как не праздная жизнь? Мир в кризисе, а у всех молдаван только и разговоров о том, что моря нам не видать.

Выход к морю все же есть. Самый очевидный - это к Черному морю. Украина, Румыния и Болгария, только рады будут нашему туристу, рвущемуся на пляж. Но пока наши ближайшие "соседки" не рискуют иметь дела с нами, так как их пугает резкий всплеск заражаемости коронавирусом.

А вот, кто смелый, так это Албания. Она громко объявила о начале пляжного сезона для иностранных туристов. В туристическом бизнесе во время пандемии, кто первый рискнул открыть въезд всем подряд, тот первый и начнет зарабатывать.

Албания на столько смелая, что даже не боится принимать гостей из Молдовы, чем мы, конечно, очень рады.

У Албании с Молдовой вообще, как выяснилось много общего. Албания немного меньше, чем Молдовы, населения тоже чуть меньше, но зато со стабильным приростом. В Албании есть православные храмы, хотя первый безковидным путешественникам надо будет подготовиться и не удивляться тому, что там часто будут попадаться мечети. 60 процентов населения мусульмане. Албания - "це Европа" и страна готовится вступить в ЕС, но в очередной раз в марте этого года отложили это важное событие.

Дуррес.Фото Perspekti.

Самый известный курорт Албании - Дуррес на Адриатическом море. Он совсем близко к столице - Тиране - так что из аэропорта ехать только 30 км. Албания пока открыла только "воздушные ворота".

Основные преимущества этого популярного даже на Балканах курорта - пологий песчаный пляж. Дуррес - это порт, а значит пересечение культур. В любом кафе и ресторане можно попробовать настоящей итальянской кухни не хуже, чем в самой Италии. Но в основном на побережье Албании едут на морепродуктами - мидий там вылавливают тоннами и умеют вкусно приготовить.

По букингу сейчас на глазах "таят" номера отелей, комнаты в гостевых виллах и квартиры. Если хорошо поискать, то можно найти кров с видом на пляж от 20 до 50 евро в сутки на двух взрослых без детей. Выгоднее и дешевле брать квартиру с кухней, и готовить самим. Продукты для курортного города стоят примерно, как в Молдове, что-то дешевле, что-то немного дороже. Только море рядом.

На форумах приводят пример цен на июнь 2020:

Двое взрослых в ресторане среднего уровня могут заказать каждый по три блюда и это будут стоить 400 леев.

Чашка каппучино - 22 лея.

0,5 л местного пива - 20 леев.

1,5 л питьевой воды - 8 леев.

Помидоры, картофель, огурцы - 12 леев.

А сигареты дорогие. Пачка самых обыкновенных сигарет стоит около 50 леев. Албания - хороший город, чтобы бросить курить.

Дуррес - удачное место для отдыха, так как там есть, что посмотреть. Кто не устал от греческих развалин, то запросто получить удовольствие и от археологического музея и амфитеатра. Можно пройтись по наследию Османской империи или византийским осколкам. Исторических мест - на любой вкус.

Если доберетесь до южных албанских курортов - Саранда, то окунетесь в Ионическое море и прямо с пляжа увидите греческий остров Корфу, на который, говорят, в этом летнем сезоне не попасть нашим туристам. Так что, учите албанский.

Как попасть?

Тут понадобиться немного времени и денег. Скорее всего, сначала надо лететь в Минск, который тоже открыт Молдове. А уже оттуда лететь в Албанию - правда, с пересадкой. Обойдется удовольствие в 300-400 евро, но вы же сильно хотите на море?

Краткий словарик

Ро (по) - Да

Jo (йо) - Нет

Faleminderit - Спасибо

Miredita - Здравствуйте

Mirupafshim (читается как "мир упафшим") - До свиданья.

Так встречают в отелях Албании.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО