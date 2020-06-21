Появился уникальный шанс избавить Молдову от "плахишей": Досрочные выборы в парламент...

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Позиции социалистов и ПАС известны, а вот возня Нэстасе вокруг нового большинства идёт наперекор позиции Европейской Народной Партии.
У ПАС и ПСРМ сегодня есть уникальный шанс очистить Парламент от плахишей - это досрочные парламентские выборы. Про-Молдова Плахотнюка не готова к выборам, рейтинг низкий, у них даже партии нет.
Вместе с Шором с началом активного расследования кражи миллиарда они в уязвимом положении.
Позиция ПАС была уже фактически озвучена лидером EPP Дональдом Туском, который назвал этот Парламент нефункциональным. Практически это означает, что ПАС должен добиваться досрочных выборов.
В этом смысле, сегодняшняя возня Нэстасе вокруг нового большинства идёт наперекор позиции Европейской Народной Партии, членами которой они являются.
Досрочные выборы могут пройти одновременно с президентскими, если Конституционный Суд рассмотрит в ближайшее время обращения на эту тему и примет соответствующее решение.
Все остальные варианты: избрание нового правительства, переформатирование большинства и прочее выгодно только Плахотнюку.
ГРИГОРИЙ ПЕТРЕНКО
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