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Общество
С 22 июня возобновляется автобусный рейс Кишинев - Одесса: по приезду отправят на карантин, а не к морю
21.06.2020

Автобусы будут отправляться дважды в день с Северного автовокзала: в 06.50 и в 15.40

С понедельника, 22 июня, возобновляются регулярные рейсы в Одессу. Автобусы будут отправляться дважды в день с Северного автовокзала: в 06.50 и в 15.40.

Компания “Современные автовокзалы” отмечает, что для въезда на территорию Украины необходимо купить страховку. Ее цена на 15 дней составит 200 леев. Приобрести документ можно будет у представителя страховой компании соседней страны на Северном автовокзале.

Необходимо также помнить о том, что граждане, прибывающие из стран с высоким распространением коронавируса, будут помещены на карантин. Это касается и Республики Молдова.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или онлайн на сайте www.autogara.md.


 
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