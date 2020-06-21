За умерших от коронавируса медикам в Молдове не доплачивают: Врачам нет смысла приписывать COVID-19

Ходили слухи, что за запись "умер от коронавируса" родственники получали до 500 евро.

Представители Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты (МЗТСЗ) утверждают, что появившаяся в публичном пространстве информация, связанная с фальсификацией данных об инфицированных лицах и количестве смертей, вызванных COVID-19, является ложной и лишенной всяческих оснований. Они уточняют, что как власти, так и врачи, в частности, не имеют ни возможности, ни заинтересованности в фальсификации данных, относящихся к COVID-19.

«Нет никаких разумных оснований для применения статуса смерти лица с COVID-19 к лицу, которое не умерло от COVID. Кроме того, ни один медицинский работник не заинтересован в увеличении числа смертей лиц, которых они принимают или за которыми ухаживают и предоставляют им медицинскую помощь. Нет никакой финансовой мотивации или мотивации к повышению в должности или какой-либо внутренней мотивации медицинского персонала в присвоении статуса умершего лицу, не имевшему COVID», – отмечает Светлана Лупу, начальник Управления политики в области госпитальной медицинской помощи МЗТСЗ.

В контексте появления в публичном пространстве информации о возможной фальсификации свидетельств о смерти путем включения в список тех, кто умер от COVID-19, лиц, умерших по другим причинам, власти уточняют, что это невозможно по нескольким причинам:

1. Инфекция COVID-19 устанавливается исключительно на основе лабораторного подтверждения диагноза (наличие положительного теста COVID-19), зарегистрированного в базе данных НАОЗ, с наличием ряда подтверждающих документов.

2. Тестирование лиц на COVID-19 проводится в строгом соответствии с Временным национальным клиническим протоколом об инфекции нового коронавируса (COVID-19), с учетом всех данных, включая проведение всех эпидемиологических мероприятий при вспышках с положительным подтверждением COVID-19.

3. Причина смерти лица указывается в специальных рубриках медицинской справки, констатирующей смерть, за подписью и с указанием данных врача, ответственного за заполнение и выдачу документа. Информация о причине смерти должна быть зарегистрирована в Реестре записей о выдаче медицинских справок, подтверждающих смерть, которые должны храниться в учреждении и позволяют проверить любой случай мошеннической выдачи справки.

4. Статистические данные о количестве случаев COVID-19 представляются ответственными структурами только на основе подтверждающих данных (положительных результатов тестов) и представляют глобальный эпидемиологический профиль страны.

В то же время представители МЗТСЗ утверждают, что они не получали никаких официальных обращений или информации, касающихся фальсификации диагноза COVID-19, в случае умерших лиц, особенно о предоставлении родственникам оплаты за установление этого диагноза.

Власти также уточняют, что Молдова не получает помощи от Европейского союза или Всемирной организации здравоохранения в зависимости от количества зарегистрированных смертей или случаев заболевания COVID-19.

«Отмечаем, что информация о том, что страна якобы заинтересована в высоких показателях смертности и подтвержденных случаев для получения внешней помощи в виде финансовых источников, является ложной. В борьбе с COVID-19 Республика Молдова получила гуманитарную помощь от доноров, внешних партнеров, экономических агентов в виде медикаментов, оборудования и медицинских приборов, которые по мере необходимости были непосредственно перенаправлены в медицинские учреждения», – уточняют представители МЗТСЗ.

В последние недели информационное пространство наводнила серия заявлений, которые вызвали бурную дискуссию: родственникам лиц, умерших от различных заболеваний, предлагают деньги, чтобы они подписали документы, констатирующие, что смерть была вызвана новым типом коронавируса.