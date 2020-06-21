«Правительство Кику может уйти в отставку уже завтра»

После того, как за последнее время многие депутаты покинули ДПМ, сейчас альянс ПСРМ-ДПМ остался без большинства. У него только 50 мандатов, в то время как для принятия законов необходим 51 мандат. В связи с этим политические аналитики видят несколько политических сценариев, которые могут осуществиться: от смены правительства до сохранения нынешней ситуации.

В настоящее время у парламентской фракции ПСРМ 37 мандатов, у ДПМ – 13, у ПДС – 15, у Платформы «ДП» – 11, у Парламентской группы Pro Moldova – 14, а у Партии «Шор» 9 мандатов, но фактически их восемь, поскольку Илан Шор не является на заседания. Кроме того, в Парламенте есть один независимый депутат и один депутат, не принадлежащий к партии.

ZdG пообщались с несколькими политическими аналитиками, чтобы узнать, что может в скором времени измениться на Кишиневской политической арене.

По мнению Вячеслава Бербека, скорее всего нынешнее Правительство продержится до президентских выборов, которые запланированы на 1 ноября.

«С математической точки зрения, все возможно. Возможен альянс социалистов с ПДС и с независимыми депутатами, а также с платформой ДП. Теоретически это возможно, но в то же время я не знаю, насколько Майя Санду и Андрей Нэстасе могут довериться Игорю Додону, ведь он проявил себя как крайне ненадежный политик, учитывая его поведение в прошлом году, в ноябре. Я не знаю, может ли еще кто-нибудь доверять такому политику, который говорит одно, а делает другое. В июне он говорил, что хочет, чтобы альянс продлился 4 года, но сам не продержался и 5 месяцев и сместил Правительство Санду совместно с демократами. Я не особо вижу возможности восстановления коалиции июня 2019 года.

Другой вариант – объединение ПДС, платформы ДП, партии Шор, Pro Moldova и независимых депутатов с целью сместить Правительство Кику. Опять же, теоретически это возможно, но мы видим некую неуверенность со стороны ПДС, которая сказала, что не образует Правительство с Партией Шор. Если исключить партию Шор, то понятно, что новый Исполнительный орган не сформируется»‎, – считает Бербека.

«Альянс ПСРМ-ДПМ кажется жизнеспособным»

Таким образом эксперт отмечает, что неопределенность продлится еще какое-то время, поскольку одна из ключевых фигур – ПДС – еще не приняла четкого решения в отношении смещения Правительства Кику. Поэтому другим компонентам не удастся набрать достаточное количество голосов.

«Альянс ПСРМ-ДПМ кажется жизнеспособным, и нет признаков того, что они сдадутся. Если демократы передумают и скажут, что отправят Правительство в отставку, данные этой задачи сильно изменятся. В ближайшее время ситуация сохранится. Следует принять во внимание тот факт, что Майя Санду хочет участвовать в президентских выборах»‎, – заключает он.

«Мне трудно поверить, что, если уйдет в отставку Правительство Кику, ПСРМ еще будет включена в какую-то из систем правления»

Ион Тэбырцэ утверждает, что возможность образования новой коалиции ПСРМ-ПДС-Платформа «ДП» можно исключить, поскольку «у Игоря Додона было такое правительство, но ему захотелось больше централизованной власти, и он сместил Правительство Санду».

«Сейчас у нас правительство, которое сужается, и неоднородная оппозиция, но мы не можем пойти на досрочные выборы, учитывая положения конституции и пандемию. Я вижу ПСРМ у власти только с ДПМ. Думаю, что остальные партии не собираются сотрудничать с социалистами. ДПМ теряет необходимое количество депутатов, партия Шор – кто-то вроде злейшего врага для ПСРМ, ведь они нацелены на одну и ту же категорию избирателей. Pro Moldova в конфликте с Додоном по другим причинам, а ПДС и платформа ДП уже однажды обожглись. Мне трудно поверить, что, если уйдет в отставку Правительство Кику, ПСРМ еще будет включена в какую-то из систем правления. Еще нет достаточного количества голосов для того, чтобы сместить Правительство Кику и образовать новое, но в ближайшем будущем мы решим эту математическую задачу»‎, – утверждает он.

Политический аналитик напоминает, что все политформирования парламентской оппозиции хотят сместить Кабмин во главе с Ионом Кику, но «проблема в образовании нового».

«ПДС поддерживает Правительство Кику»

«Сейчас ПДС – это точка опоры, которая на деле поддерживает Правительство Кику, поскольку еще не дала четкого ответа. Если случится так, то появится система, состоящая из этих партий, но не исключено, что присоединится и ДПМ, но вот партии Шор не будет. Они проголосуют за новое Правительство. Если у нас и будет правительство, то оно будет состоять из этих четырех различных партий с большой неопределенностью, а деятельность Парламента будет нарушена.

Правительство не справляется, и необходимо его сменить. Сейчас нам нужен другой Исполнительный орган. Если в последующий период еще два–три депутата покинут ДПМ и присоединятся к Pro Moldova, то давление на ПДС увеличится, и ей придется вступить в эту игру»‎, – заключает Тэбырцэ.

По словам Корнелия Чуря, возможен как сценарий проведения досрочных парламентских выборов, так и сценарий образования нового большинства.

Политический аналитик подчеркивает, что первый вариант в основном зависит от ПСРМ и ПДС, если они согласятся на такой сценарий. Они более всего в этом заинтересованы, и поэтому в таком случае не исключено, что досрочные парламентские выборы могут состояться в один день с президентскими выборами или позже.

«Правительство Кику может продержаться до президентских выборов, а может уйти в отставку уже завтра»

«За образованием парламентского большинства наблюдают политические фигуры, но все будет зависеть от противостояния социалистов и олигархической партии. Каждый будет перетягивать на свою сторону. Социалисты попытаются привлечь на свою сторону проевропейских правых и сохранить ДПМ, а олигархическая партия – группа Pro Moldova – и партия Шор поступят так же, постараются привлечь проевропейских правых и разными законными и незаконными способами переманить депутатов ДПМ. Такие сценарии уже происходят.

На какой-то период не исключен вариант миноритарного правительства Кику, которое не удастся сместить из-за настойчивой попытки ПДС попасть в ловушку олигархов, но это временно. Долго оно не продержится, а до или после президентских выборов, особенно после них, ему придется смениться чем-то другим: либо досрочными выборами, либо образованием парламентского большинства.

Правительство Кику может продержаться до президентских выборов, а может уйти в отставку уже завтра, если ПДС пересмотрит свою позицию. Вот только это представляет большую угрозу для ПДС, поскольку она будет играть по правилам олигархов, а члены ПДС прекрасно понимают, что не следует ступать на этот путь»‎, – отметил Чуря.

Николета БРАГИШ