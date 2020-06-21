Игорь Додон вручил государственные награды самым усердным медикам

Сегодня во всем мире отмечается День медицинского работника и фармацевта, и в этом году он имеет особое значение в связи с тем, что врачи сегодня находятся в авангарде борьбы с коронавирусом. Глава государства Игорь Додон высоко ценит усилия медиков, в связи с чем он вручил им высокие государственные награды:

- Всегда в строю, медицинский работник с достоинством выполняет свою благородную миссию по спасению жизней. Ведь в ситуации, когда здоровье приобретает абсолютный приоритет, достаточно его присутствия, чтобы вдохновиться надеждой и особенно уверенностью, что все будет хорошо. Врачи, молодые специалисты, интерны, ветераны системы здравоохранения, ученые, фармацевты, медсестры, фельдшеры и санитары – все, кто заботится о нашем здоровье, наглядно продемонстрировали, что несмотря на положение дел в системе они остаются преданными профессии, принимая на себя ответственность за медицину в действии.

С чувством гордости и глубокой благодарности хочу отметить сплоченность, гражданский дух и солидарность, проявленные всеми нами в отношении к работе врачей, к их самоотверженности и безграничной преданности.

Глава государства напомнил о том, что в Молдове нынешний год уже объявлен годом медицинского работника, что должно защитить социальный статус врачей и подчеркнуть их усилия по борьбе с Covid-19:

- Хочу заверить вас в том, что эти шаги не прекратятся с завершением Года медицинского работника. Мы будем постоянно продвигать приоритет укрепления национальной системы здравоохранения и ее потенциала для достижения высоких стандартов качества медицинского обслуживания. От души благодарю вас за тяжелейший труд. Ваши настойчивость и самоотверженность заслуживают высшей благодарности и восхищения. Желаю вам здоровья, сил, неиссякаемой энергии, веры в себя и исполнения надежд, - добавил глава государства.

Ознакомиться со списками награжденных можно ниже по ссылке.

Автор: Михаил Генчу