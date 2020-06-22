7 Предсказаний Стивена Хокинга о Будущем Земли в Ближайшие 200 Лет!

Что случится с нашей планетой в ближайшие 200 лет? Самый известный со времен Альберта Эйнштейна ученый Стивен Хокинг, который сделал много вдохновляющих открытий, предсказал невероятно темное и пессимистичное будущее для Земли и ее обитателей. Представляем вам несколько самых ужасающих предсказаний Хокинга о том, когда и как наш мир встретит свою гибель.

С тех пор, как для лечения некоторых человеческих заболеваний ученые начали использовать генетически модифицированные вирусы, для них обнаружились и другие возможные варианты применения. В наши дни фармацевты даже объединяют несколько смертельных вирусов в один, а также смешивают ДНК. Хокинг был твердым сторонником внеземной жизни, и он был уверен, что однажды пришельцы вторгнутся на нашу планету.

И нет, к сожалению, скорее всего, они придут не с миром. В своей последней работе «Плавный выход из вечной инфляции», законченной всего за две недели до его смерти, Хокинг предсказал, что наша вселенная в конечном итоге растворится в темноте, поскольку у звезд закончится энергия. Хотя жизнь Хокинга, по сути, зависела от искусственного интеллекта, он совершенно ему не доверял.

Однажды он сказал, что это «худшее изобретение в истории нашей цивилизации», поскольку, скорее всего, оно полностью заменит людей. Хокинг добавил, что глобальное потепление приблизит условия на Земле к условиям на Венере.

Чтобы спастись от таких проблем, как перенаселение (и, как следствие, нехватка ресурсов), пандемии и загрязнение, нам нужно открыть новые миры и стать мультипланетным видом.