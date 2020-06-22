Слусарь: Обсуждения с Додоном только после отставки правительства

Платформа DA не видит необходимости в переговорах с главой государства, который объявил, что готов в ближайшие дни встретиться с парламентскими партиями для обсуждения решений, позволяющих избежать политического кризиса.

Обсуждения с Игорем Додоном могут касаться только нового кандидата на пост премьер-министра, после того как нынешнее правительство подаст в отставку. Об этом написал вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь на своей странице в Facebook, сообщает unimedia.info.

«Мне стыдно спрашивать, но в качестве кого Игорь Додон призывает стороны к переговорам? В дополнение к Уголовному кодексу президент также должен прочитать Конституцию, особенно в отношении выдвижения кандидата на должность премьер-министра.

Может быть, глава государства хочет сыграть роль арбитра? Трудно поверить, что неформальный лидер ПСРМ преуспеет в этом.

Молдова - парламентская республика, поэтому мы будем вести обсуждения с президентом только после отставки нынешнего правительства. Согласно положениям Конституции, такие консультации проводятся по кандидатуре, которая должна быть представлена на должность премьер-министра. Точка», - написал Слусарь.

В то же время вице-председатель Платформы DA заявляет, что партия готова к досрочным выборам, но это будет иметь катастрофические последствия для страны в условиях пандемического и экономического кризиса.

«Странной является позиция тех, кто говорит, что они сражаются с Додоном, но оставляют действующее правительство на своем посту», - сказал Слусарь, ссылаясь на заявление лидера PAS Майи Санду о том, что недостаточно голосов, чтобы отправить в отставку нынешнее правительство и назначить новое.