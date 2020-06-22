22 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Молдавские артисты поблагодарили медиков, выпустив видеоклип трогательной песни (ВИДЕО)
22.06.2020

Прекрасному музыкальному посвящению подобрали также очень лиричное название — Ангелы в белых халатах.

Двенадцать известных молдавских артистов записали на видео совместную композицию «Ангелы в белых халатах». Таким образом они решили поздравить всех работников медицины с их профессиональным праздником, отдать дань уважения и высказать благодарность тем, кто ежечасно спасают жизни людей.

Создание песен, посвященных труду тех, кто занимается одной из самых сложных профессий, — не ноу-хау. Многие певцы, в том числе и молдавские, записали свои музыкальные признания медикам. Однако впервые молдавские артисты сделали это совместно и таким большим количеством.

«Это был душевный порыв. Мы решили донести до медиков слова признательности за то, что они берегут нас, благодарность за их тяжкий и ответственный труд, когда порой не в самых лучших условиях они борются за жизни людей. А особенно сейчас, когда на мир навалилась такая эпидемия и они — на передовой», — рассказал корреспонденту Sputnik музыкант Константин Москович.

Участие в таком трогательном послании приняли, кроме Константина Московича, также Андрей Порубин, Георгий Цопа, Аура, Джета Бурлаку, Игорь Русу, Аурел Киртоака, Татьяна Хегя, Алена Трибой, Роман Ягупов, Лариса Бусуйок и Олег Баралюк, который стал инициатором идеи и сам сочинил музыку. Слова песни принадлежат нашей землячке, которая живет сейчас в Канаде.

«Марина Морознюк-Адам написала глубокие, проникновенные слова, которые воодушевили Олега Баралюка, и он создал практически оду всем медикам мира, гимн труду людей, берегущих наше здоровье», — отметил Москович.

А в середине композиции Константину отвели целую сольную партию на нае, которая привнесла ноту позитива и светлой надежды. Отдельно стоит сказать и о видео, которое монтировала Татьяна Баралюк. Под слова идет свой видеоряд, придающий особый смысл исполнению артистов.

Фото перемежаются с видеокадрами, в которых демонстрируется самозабвенное слежение медиков, начиная со времен Первой Мировой войны и заканчивая современностью.


 
Количество просмотров:
92
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.