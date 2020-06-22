ТОП-5 потенциальных посредников для преодоления нового политического кризиса в Молдове

После исчезновения парламентского большинства в Молдове формируется новый политический кризис. А учитывая, что парламентские партии, похоже, не обладают достаточным потенциалом для общения в целях нахождения решения для преодоления кризиса, уместно задаться вопросом: кто мог бы взять на себя трудную миссию посредника в этом процессе? ТРИБУНА разработала условный рейтинг потенциальных посредников, который мы предлагаем Вашему вниманию, отметив, что это является строго мнением нашей редакции.

1). Дерек Дж. Хоган, посол США в Кишиневе

Дерек Дж. Хоган хорошо общается как с представителями власти, так и с теми, кто в оппозиции. Он хорошо знаком с ситуацией в Молдове, имеет необходимый опыт и авторитет, чтобы его послушали политические лидеры в Кишиневе. И главное, что у него есть и веские аргументы/мотивация – США всегда выступали за стабильность в Молдове и за развитие страны в демократических условиях. Участие посла США (конечно, в рамках его мандата) может оказать благотворное влияние на дальнейшее развитие ситуации в Республике Молдова.

2). Петер Михалко, глава делегации Европейского союза в Республике Молдова

И Петер Михалко мог бы стать хорошим посредником, в пределах имеющегося у него мандата. Тем более логично предположить, что ЕС особенно заинтересован в том, чтобы ситуация в Молдове была стабильной. Ведь, Молдова является одним из соседей ЕС, и Брюссель всегда подчеркивал, что хочет мира на своих границах. Петр Михалко также имеет постоянный диалог с политиками в Кишиневе, что могло бы принести ему пользу, если бы он решил принять участие и взять на себя роль посредника.

3). Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

Он хороший знаток ситуации в Молдове и не раз вмешивался, когда в Кишиневе возникали условия политического тупика. Определенную роль он сыграл, в том числе и в июньских судебных процессах 2019 года, которые привели к падению режима Влада Плахотнюка и формированию правящей коалиции ПСРМ-АКУМ. Некоторое время присутствие Дмитрия Козака в молдавской политике не ощущается, но, зная, что он появляется в крайне важные моменты, не исключено, что на этот раз он также может появиться в Кишиневе или найти другой способ помочь найти выход из политического кризиса в Молдове.

4). Мария Пейчинович Бурич, Генеральный секретарь Совета Европы

Даже если в это тяжело поверить, Совет Европы также мог бы стать посредником для обеспечения преодоления нового политического кризиса, обретающего очертания в Молдове. Тем более что прецедент в этом отношении уже есть – в 2002 году Молдова смогла преодолеть крупный политический кризис, с которым она столкивалась в течение нескольких месяцев, только после участия Совета Европы. Мария Пейчинович Бурич могла либо уполномочить в этой связи Офис СЕ в Кишиневе, либо назначить специального представителя Генерального секретаря (кстати, эта практика ранее применялась в отношении Республики Молдова).

5). Бывшие президенты РМ, Мирча Снегур, Петр Лучинский и Николай Тимофти

И бывшие президенты РМ, Мирча Снегур, Петр Лучинский и Николай Тимофти могли бы взять на себя роль посредников в целях преодоления нового политического безвыходного положения. Все трое имеют достаточно опыта и авторитета и, кроме того, они больше не занимаются политикой и поэтому их невозможно будет заподозрить в отсутствии беспристрастности или других интересах. Мы не включили в этот список бывшего президента Владимира Воронина, поскольку он продолжает участвовать в политике.