Бывший премьер-министр Ион Стурза о возвращении в политику: «Спустя 20 с чем-то лет…»

Бывший премьер-министр Ион Стурза предпочитает быть вне политики, ведь, по его словам, эта область его не захватывает, сообщает ТРИБУНА.

«Вы знаете, как актеры имеют более успешную или менее успешную роль, и остаются с ней в памяти зрителей, так что я думаю, что я остался в глазах общественности с моей очень короткой ролью в политике в конце 1990-х годов, на должности премьер-министра, которая на самом деле продлилась всего 9 месяцев. Но это также ассоциируется с моей работой в качестве вице-премьера, министра экономики. В то время мы провели всевозможные реформы, некоторые более успешные, некоторые менее успешные.

В этом смысле я сыграл роль для общественного мнения», сказал он в интервью для life.ro, добавив: «Политика не то, чего я хотел, или чего я желаю. У меня более экономическая подготовка. Моя карьера началась в советское время в этой экономической зоне и продолжилась в бизнесе в ‘90-е годы. Политика была больше случайностью, игрой судьбы и, спустя 20 с чем-то лет, я удовлетворен тем, что я имел разум не продолжать заниматься ей».

Стурза также сказал, что политика – это не профессия, которая бы его захватывала, политика подразумевает очень много компромиссов, в том числе свою этику и мораль.

На вопрос, какого он мнения по поводу того, что «невозможно заниматься той чистой политикой, о которой мечтают некоторые из нас», бывший премьер-министр сказал– «конечно же нет». «Прошло тысячи лет с тех пор, как появилась политика, и с тех пор осталось также. Во многом она осуществлялась путем манипуляций, манипулирования слабостями людей, их эго.

Очень редко были политики, которые имели эффективный профиль, и, если мы посмотрим, мы увидим, что те, кто был наиболее успешным, имели те же параллели», заявил деловой человек для приведенного источника.

Что касается того, что он анализирует политику в Республике Молдова и делает разные заявления, Стурза сказал: «гораздо лучше быть по эту сторону баррикады. Вернее, быть по другую сторону забора и просовывать палку через забор время от времени и немного царапать политиков».

Стурза подчеркнул, что он больше не вернется в политику. «Я слишком хорошо знаю, что такое политика и что там происходит. Больше нет никакого интереса, нет необходимости, ни энергии. И, честно говоря, хотя у меня и есть поддержка, я не хочу менять мир», заключил он.

Кристина Пендя