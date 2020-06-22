Здоровье Коронавирус в Молдове, число заболевших на 21 июня: +247, за считанные дни перевалили за 14 тысяч зараженных В Молдове в общей сложности зарегистрировано 14200 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. На 17:00, 21 июня 2020 (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ) в Молдове в общей сложности зарегистрировано: 14200 случаев заражения коронавирусом за сутки, из которых 5 - в Приднестровье. Среди инфицированных за последние сутки 21 медработник. Проведено 1052 тестов, из которых 846- первичные и 206 - повторные. За сутки скончались 8 человек, из низ 2 медработника. Всего смертей - 473.

ЛИДИЯ ТКАЧ

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