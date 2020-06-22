Нравится мне, когда ты по больнице голая ходишь: Молдавские медсестры из-за жары работают голышом

За суточную смену один медик использует шесть защитных костюмов...

Мне пришлось на прошлой неделе надевать защитный комбинезон и прочие меры защиты - две пары перчаток, очки, респиратор, шапочку для волос... Я находился в реанимации БСМП, где вытаскивают с того света "ковидников", не более полчаса, но успел весь пропитаться потом, который тек с меня ручьями. Очки запотели так, что я практически ничего не видел...

- Мне приходится надевать защитный костюм на голое тело, работаю голышом! - улыбается медсестра одной из районных больницы Молдовы. - Он не просвечивается. Очки не надеваю, а сразу экран. Потому что очки сразу запотевают и ничего не видно. Час работы в нем и ппонимаешь, что все - приплыли рыбки! За час до того, как заступаю на дежурство, стараюсь не пить. И не пью четыре часа, пока нахожусь в костюме, чтобы не захотеть в туалет. Очень тяжело...

И часто рвутся перчатки.

- Их не хватает, - вздыхает моя собеседница. - Приходится выходить и просить у руководства другие, целые, мне через окошко мне выдают, чтобы я не выходила. "Комбиков", то есть, защитных костюмов мне на сутки выдают шесть комплектов. Врачи и медсестры с избыточным весом с "ковидниками" не работают - нет защитных костюмов их размеров. Тем более, что избыточный вес говорит об ожирении, а, значит, эти мои коллеги находятся в группе риска.

И пожилой медперсонал к больным коронавирусом стараются не подпускать.

- С ними работают врачи и медсестры в возрасте максимум до 55 лет, - продолжает медсестра. - Стараемся не подвергать риску их здоровье и жизни.

Многие медработники этой больницы тоже заразились.

- У нас, в реанимации, человек девять, - говорит медсестра. - Но практически все, слава Богу, уже выздоровели. Врачи за последний месяц получили 20-21 тысячу леев, а мы, медсестры, - по 12-13 тысяч...

ЛЕОНИД РЯБКОВ