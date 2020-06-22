У жительницы Кишинева из-за банковской ошибки долг в 50 леев превратился в 1073

Светлане Боевой пришлось платить даже судебному исполнителю, ведь на нее государство подало в суд, но ни одного извещения за восемь месяцев так и не прислало.

Позавчера пошла в банк оплачивать свой кредит. Расчетный день у меня 17-го, но мне полюбилось 18 число и я исправно, в этот день иду вносить финансовую лепту. Прихожу в банк, привычно протягиваю документы и положенную сумму. Кассир провела деньги, вдруг куда-то подрывается и исчезает на 10 минут. Возвратившись, заявляет: "У вас заблокирован счет на 425 лей, обратитесь к своему консильеру и узнайте причину."

Я в легком трансе, не еще в приподнятом настроении, возвращаюсь в офис и звоню в отделение банка, где брала кредит 3 года назад. Консильер успокоила предположением, что, возможно, банк заблокировал сумму (хотя очень странно), потому что я игнорю 17 число и отдаю предпочтение 18, но обещала сегодня выяснить и позвонить. Утром пришла "благая весть", от которой у меня от неожиданности отвисла челюсть и затряслись руки. У меня нарисовался какой-то штраф от МВД на сумму 19400 лей и мои счета в двух банках были заблокированы неким судебным исполнителем из-за неуплаты . Я зачесалась, стало откровенно тошнить.

Начинаю судорожно строить предположения, кого я убила и не заметила. После третьего звонка Наталья (консильер) просит прощения и объявляет, что 19,40 это курс валюты, а штраф на сумму 425 лей. Родив радужных ёжиков и похудев за 2 часа на 3 кг, как истинный почитатель детективов и триллеров, начинаю распутывать этот загадочный клубок.

15.10.2019 возле дома на кругу поздно вечером городская полиция решила пополнить государственную казну. Тормозят и радуют: "У вас нарушение по камере. Такого-то числа встали колесами на сплошную . И как вы с таким бременем беззаботно катаетесь?" На мой вопрос: " Где плаха? Голову рубить будете тут или отойдем на тротуар, чтобы кровью не пачкать?! ", смутившиеся опричники, проявили гуманизм, выписали штраф в размере 750 лей и отпустили жить дальше. На следующий день после работы (тогда был аврал) я в 20:00 добралась домой, но, помня о гражданской ответственности, зашла в магазин, чтобы через терминал снять с себя бремя казенной мзды.

Терминал компании bpay, который пару раз у меня лично глотал 50-леевые купюры, прниимая их за 10. В общем, оплачивать штраф мне помогал хозяин магазина. Помню точно, что ввела 380 лей, еще мелькнула мысль, что 5 леев жертвую на реформирование отечественной полиции. Инкассацию терминал не обозначил, помню точно, глядели в четыре глаза, искали на экране. Еще мелькнула мысль, что за госвыплаты проценты не снимаются. Внесли сумму, вытащила чек и с протоколом вместе положила в машину, которые чудесным образом сохранились по сегодняшний день, ввиду того, что избавляюсь от мусора тяжко...

Сегодня, откопав протокол и чек, втыкаю в первый раз в цифры. Терминал отправил нашим доблестным органам полиции 340 леев, вероятно, сожрав 50-ку и сняв свою инкассацию. Далее из за образовавшегося долга в 50 леев на меня подали в суд, при этом я не получила ни одного извещения ни в письменной, ни в устной форме. Далее, роя копытами землю, исполняя свою работу на 10 баллов, судебный исполнитель наложил арест на мои счета в двух банках. Теперь мне придется выплатить те злосчастные 50 леев ,остаток 50% суммы того штрафа - 375 леев и 648 леев на расходы исполнителю - итого 1073 лея. Судебный исполнитель выслушала и говорит: " Скорбим, сочувствуем, всякое в жизни случается, но придется оплатить без возмущения ибо Родина вас очень любит!"

Сижу на работе, метаю молнии, но одно греет душу - хорошо, что страна проявила гуманность! 1000 - это по-божески ,а могла ведь и на 19000 без меня меня женить!

Долг Светланы многократно вырос (Фото: соцсети)

Но все равно хожу по офису, курю, ору снимаю стресс. Уборщица Катя, устав подтирать мои след , ибо топала я как мамонт по мокрому полу и гудела как Иерихонская труба, решила утешить, рассказав свою историю. Катя - мать четырех детей. Снимает квартиру в соседнем дворе. Семья малоимущая, работает, в основном, только муж, но денег катастрофически не хватает. Старшему ребенку 12 лет, младшему 3 года. На детей государство выплачивало Кате по 650 леев ежемесячно и на эти деньги она обязана была воспитывать будущее страны. Катя очень старалась и старается, но в любой семье бывают эксцессы. Старший Юра как-то удрал из дому. Катя испугалась и вызвала полицию. Приехали, стали ее ругать и предупредили, что если еще один звонок поступит по этому поводу, ее оштрафуют за невыполнение родительских обязанностей и лишат прав. Через 2 месяца Катя таки получила штраф в размере 2000 лей, но денег у нее не было и в течении двух лет платила пеню и штраф, который составил уже 4000. Юра больше из дому не убегал, видимо, оскудел и силы сдали, ибо в рационе присутствовал почти только один хлеб, а вместо компота - вода из крана.

Забыла о себе. Жалею и сочувствую Кате. Женщина ростом со швабру и общим весом как ведро воды...Доамне фереште...в общем, к вечеру ситуация на работе стабилизировалась и протекала в привычном русле.

Уважаемые граждане великой страны! Для оплаты штрафов и, вообще, избегайте терминалов, платите в банках и только в них, звоните, узнавайте о погашении и только так. Учитесь на моих граблях. И вот еще. Не благодарите! Все равно за все уплачено. Тысяча семьдесят три лея.

P.S. Как почитательница детективов моей логике не дает покоя один вопрос - если исполнительные органы засекли мои 50 леев, как же они упустили ЦЕЛЫЙ МИЛЛИАРД?! Как утекают в стране деньги в офшоры и функционируют ландроматы? Или молдавское правосудие считает только до 50, а то что крупнее тупит и виснет ? Прям сплошная энигма.

СВЕТЛАНА БОЕВА