ДПМ: Мы не приняли никаких решений относительно отставки нынешнего правительства или назначения нового

Демократическая партия в рамках своих уставных форумов не приняла ни одного решения об отставке нынешнего правительства или назначении нового правительства. Так прокомментировала ДПМ заявления депутата Платформы DA Игоря Мунтяну в рамках одной из телепередач о том, что в понедельник, 22 июня, Платформа DA, ПДС и ДПМ должны собраться вместе, чтобы определить новое парламентское большинство, обсудить возможность отставки правительства Кику и назначения нового кабинета министров.

„Согласно уставу ДПМ, любое решение об инициировании консультаций или создании альянсов может быть принято Исполнительным бюро партии, Национальным политическим советом партии или конгрессом”, говорится в пресс-релизе ДПМ.

Демократы утверждают, что если есть дискуссии между членами ДПМ с представителями других партий, то они не могут быть квалифицированы как „консультации по формированию нового правительства”.

ДПМ отмечает, что формирование открыто для диалога со всеми подлинными партиями парламента, такими как ПДС, ПППДП, ПСРМ, но не видит возможности диалога с „командой воров миллиардов, представленной в парламенте группой Канду и группой Шора”, и сожалеет о том, что определенные политические силы готовы вести диалог с этими двумя группировками.