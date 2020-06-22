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Здоровье
Моника Бабук: у нас крайне устаревшая медицинская система
22.06.2020

Вице-председатель парламента недовольна системой здравоохранения.

При этом, Моника Бабук отметила, что другое правительство не сумело бы справиться лучше с эпидемией вируса нового типа COVID-19, несмотря на все недостатки системы здравоохранения.

Свое мнение она озвучила во время эфира передачи на одном из телеканалов республики.

- У нас крайне устаревшая медицинская система как структура и способ функционирования. В нашей медицинской системе не хватает как медицинского персонала, так и современного оборудования, необходимого сегодняшней медицине, - заявила Моника Бабук.

Она также отметила, что ни правительство ДПМ, ни предыдущие министры здравоохранения, не смогли улучшить систему здравоохранения республики.

- Я не думаю, что другое правительство предприняло бы революционные действия, и люди чувствовали бы себя прекрасно, а мы бы решили все проблемы, – пояснила депутат ДПМ.

Автор: Михаил Генчу


 
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