Из-за скачка заболеваний COVID-19 правительство предложит продлить режим ЧП в системе здравоохранения Молдовы до августа!

Это связано со вспышкой коронавируса в последние недели. Угрозы для зарплат и пенсий нет. Большинство финансовых обязательств государства перед гражданами в мае были выполнены. Ситуация с бюджетом страны пока еще остается сложной, но удовлетворительной в сложившихся условиях.

Об этом на брифинге для прессы рассказал премьер Ион Кику.

Ион Кику:

- Режим Чрезвычайного Положения в области общественного здоровья может быть продлён еще на месяц, до начала августа. Решение будет принят завтра, на заседании комиссии.

По его словам, подготовленные новые койки в молдавских медучреждениях заполнены на 55 процентов. А вот с медперсоналом - сложнее:

- Он изнурен постоянной работой, - отметил Ион Кику.

Глава кабмина уточнил, что отмечается негативная эволюция новых случаев COVID-19 как в мире, так и Молдове. На этом этапе, - пояснил Кику- в больницах заняты половина доступных мест. Тем не менее премьер рассказал, что медицинский персонал достиг предела своих физических возможностей и призвал граждан соблюдать правила, чтобы остановить распространения инфекции.

- Я призываю граждан соблюдать правила, так как кроме мест в больницах нам нужны и люди, которые там заботятся о пациентах. У нас был дефицит кадров до пандемии, а теперь эта проблема еще более актуальна. Государство делает все возможное, но если вы не будете дисциплинироваными, нам не удастся преодолеть эту эпидемию,- заявил Кику.

Напомним, что по решению Национальной комиссией в области общественного здоровья до 30 июня действует чрезвычайное положение в сфере здравоохранения.