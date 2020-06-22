Новую коалицию задушили во младенчестве?

ДПМ обещала и не пришла.

Ну, почти так – просто Демпартия отменила встречу с партиями Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Такой паноптикум должен был состояться, исходя из вероятной перспективы создания нового пандемониума или, если по простому, правящей коалиции.

Информацию об отмене встречи подтвердил лидер парламентской фракции Платформы DA Александр Слусарь, но не назвал причину решения, принятого демократами.

На прошлой неделе депутаты Игорь Мунтяну (Платформа DA) и Игорь Гросу (партия «Действие и солидарность») объявили, что данная встреча на понедельник, 22 июня. Накануне ДПМ выступила с пресс-релизом, в котором сообщила, что не принимала к нынешнему моменту решений относительно вероятной отставки нынешнего правительства.

Автор: Михаил Генчу