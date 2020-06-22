Бельцы - фактически лидер антирейтинга

С начала эпидемии в Молдове выявлено 14 200 случаев заражения коронавирусом. На данный момент в медицинских учреждениях страны на излечении находится 5 831 пациент.

Всего за одну неделю в Бельцах было выявлено 356 новых случаев заболевания COVID-19, что составляет одну треть от всех больных с момента начала эпидемии. До сих пор было выявлено 1 064 случаев инфицирования вирусом нового типа.

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что система здравоохранения республики с трудом справляется с резким приростом заболеваний после снятия определенных ограничений.

Также он призвал граждан соблюдать все меры личной защиты от вируса нового типа COVID-19, во избежание перегруженности медицинских учреждений страны.

Автор: Михаил Генчу