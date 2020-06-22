В Кишиневе появилась «Алея медиков»

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Власти столицы приветствовала этот красивый проект.
На пешеходной улице Кишинева появилась «Алея медиков», где каждый может присоединиться и выразить свою благодарность врачам и медперсоналу, находящимся на первой линии борьбы с коронавирусом.
– Мы приветствуем социальные проекты и выступаем за участие в реализации таких красивых инициатив. Аллея медиков будет располагаться на пешеходной улице до осени. Этот жест благодарности врачам приветствуется, – прокомментировал Генеральный примар столицы Ион Чебан.
Проект был инициирован командой «Decorații» совместно с одним из коммерческих банков страны. Примэрия столицы всецело поддержала проект и выделила место для его реализации.
Автор: Михаил Генчу
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