Как сбить корону с коронавируса

Опытом своей борьбы с депрессией делится наш давний знакомый, чемпион по интернет-играми чемпион по оптимизму кишиневский инвалид Алекс Бобок.

Кто не знает: Алекс передвигается исключительно в инвалидном кресле. Но это не значит, что вместе со своим креслом он всегда находится дома. До пандемии он, чаще всего, был вне дома: в театре, на футболе, в кафе, по воскресеньям – в церкви. На каникулы ездил на море, в прошлом году – уже на своей машине. Правда, вместе с коляской в кузове. Его руки не обладают необходимой подвижностью, чтобы управлять машиной, а ноги – чувствительностью, чтобы жать на педали. Пандемия моментально отняла у него все то малое, что у него было. И теперь в своих передвижениях он ограничен размерами своей комнаты и кухни в бывшей квартире матери.

«Молдавские ведомости» уже рассказывали читателям про жизнь и борьбу за нее Алекса после смерти матери. Вторую семью он обрел в лице семьи Крутовых – Валерии (подруги его матери) и ее мужа Александра. С Алексом супругов действительно объединяют добрые, искренние отношения.

Самого младшего Крутова вы видите на снимке справа. После завершения учебного года он буквально поселился в квартире Алекса. Притяжение это обоюдное. «Однажды я забрала Максима домой, - рассказывает Валерия, – чтобы немножко поменять ему атмосферу, так в 22:30 Алекс уже мне позвонил и попросил вернуть ему брата».

Два таких непохожих человека, удивляется Валерия, а поди ж ты, не разлей вода.

За Алексом закреплен соцработник – ему нужен специальный уход. Максиму обращаться с подъемником, с помощью которого Алекса усаживают в кресло, не доверяют. Слишком хрупок этот «фрукт», падать ему никак нельзя. Зато Максим может разогреть Алексу еду, напоить его горячим чаем, принести лекарства. Но больше всего ему нравятся разговоры с Алексом «за жизнь».

Юноша глубоко переживает семейную трагедию, и вместе с тем очень ценит отношения с новой семьей. Тольконикогда об этом не говорит. И в постах в социальной сети эту тему обходит. Только однажды это проскользнуло.

На днях Алекс научился рисовать – этому способствовали занятия, укрепляющие моторику рук. И рисовальное вдохновение, которое ему передал Максим. Результат на фото: посреди белого листа –желтой гуашью солнце, чуть ниже, карандашом –едва видные силуэты двух мальчиков, которые держат в своих руках два маленьких сердечка.

- Они мне сказали, что солнце - это я, - говорит Валерия, - а ниже - они с Максом. Голос Валерии дрожит, она умолкает.

- Замечательный у вас сын, - говорю я Валерии. – В какой школе учится?

И тут возникает пауза.

Валерия работает в детской больнице имени Игнатенко, где сейчас лечатся дети, инфицированные коронавирусом. Периодически она звонит ребятам, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. И что Макс… ничего не натворил. «Макс у меня непоседа и хулиган, - вздыхает Валерия, - ни в одной школе долго не задерживается. Счастье, что в связи с пандемией они перешли на онлайн-занятия. Этот вариант для нас просто идеальный. За короткое время Максим поправил все отметки и перешел в седьмой класс».

А поправил благодаря Алексу, который помогал ему справлятьсяи с заданиями, и с электронной техникой. «Алекс хороший воспитатель. Терпеливый и доставучий, - говорит Валерия.- Не отстанет, если Максу лень что-тодовести до ума.Он учит младшего брата рутинной работе - прибираться в доме, вести домашнее хозяйство.Когда соцработник беретвыходной, а я на смене, ониочень хорошо без меня управляются. Причем, никого Макс так не слушается, как Алекса».

А еще старший брат для него пример целеустремленности. Весь день Алекса занят. Он, лежа на спине, выполняет силовые упражнения с килограммовыми гантелями, подтягивается, растягивает двумя руками резиновое кольцо, делает по утрам зарядку. Все это пригодится ему к моменту выхода из пандемии, когда они с Максом поедут отдыхать на море. А пока Алекс вернулся в киберспорт, он будет снова бороться за чемпионский титул. Рядом с ним за компьютером неизменно Макс. Он тоже мечтает стать чемпионом.

Мария БУИНЧУК

На снимках: два брата-два друга; после выписки Алекса из больницы Максим решил сыграть ему на скрипке.