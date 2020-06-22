Не поделили «апельсин»: в ДПМ объяснили, почему отказались встречаться с экс-АКУМ

Несостоявшиеся партнеры побежали впереди паровоза. Именно поэтому намеченная на понедельник встреча потенциальных сообщников по потенциальной коалиции не состоялась.

Оным паровозом считает себя Демпартия. Ее вице-председатель Моника Бабук заявила, что «Платформа Да самостоятельно сформулировала повестку дня и конечные итоги встречи, которая должна была состояться сегодня с представителями ДПМ и ПДС, а это неверный подход».

Поэтому, по словам Бабук, ДПМ отказалась участвовать во встрече трех политических сил.

– Изначально мы договорились о неформальных дискуссиях, без формулирования тем и, тем более, принятия решений. Коллеги из Платформы ДА самостоятельно сформулировали повестку дня и некоторые конечные цели, объявив их по собственной инициативе в средствах массовой информации. Это неправильный подход, - сказала Моника Бабук.

Что ж, власть, она, конечно, не апельсин, но вполне коррелирует с детской считалочкой по мотивам известного мульфильма: «Мы делили апельсин, много наших полегло».

Подготовил Михаил Генчу