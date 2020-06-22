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Политика
Pro Moldova зарегистрирована как партия
22.06.2020

Группа Pro Moldova (формирование, которое ранее было представлено только парламентской группой, состоящей из депутатов, вышедших из фракции ДПМ) зарегистрирована в качестве политической партии.

Как передает "ИНФОТАГ" об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник лидер формирования Андриан Канду, пояснив, что официальная процедура регистрации состоялась еще 18 июня.

"Созданы 23 территориальные организации, собрано более 6 тыс. подписей в поддержку партии, а в начале июня проведен учредительный съезд", - отметил Канду.

По его словам, это "современная правоцентристская партия, которая верит, что Молдова сможет преодолеть катаклизм, вызванный утратой ценностей и продвижением профанаций".

Бывший демократ считает, что его новая партия "представляет людей, которые трудятся, верят в свою страну, что она уже сегодня может стать процветающей и сплоченной".

"Сегодня страна управляется в интересах одного человека, парламент и правительство используются в качестве инструментов политической борьбы, а Молдова оказалась в международной изоляции. В этой связи, Pro Moldova постарается объединить свободных граждан РМ, которые хотят полной перезагрузки страны и формирования новой республики", - пообещал он.


 
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