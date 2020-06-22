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Общество
Как с 1 июля молдаване будут летать в Анталию
22.06.2020

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о возобновлении сообщения между Кишиневом и Стамбулом. Первый рейс запланирован на 1 июля, а далее – по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. В эти же дни – рейсы из Стамбула в Кишинев.

Цена билета значительно выросла. В оба конца – минимум (это со скидками) 340 евро на человека. Билеты в один конец продаются и по 400, 500 евро.

Пока рейсы – только в Стамбул.

Расписание

Расписание

Корреспондент «Комсомолки» выяснил, а пускают ли в Турцию наших туристов. Оказывается, не все так просто. Вот так прилететь и плюхнуться в море посчастливится не всем.

- На данный момент мы располагаем такой информацией, - пояснила «Комсомолке» Галина Ромах, директор туристического агентства «Реноме плюс». – Туристы из Молдовы по прилету будут проходить выборочное тестирование. То есть, если во время прохода через рамку у человека выявилась температура выше 37 градусов, его отправляют на дополнительное тестирование. Если обнаружен коронавирус, домой не отправляют, а изолируют вместе с семьей. В каждом отеле есть номера-изоляторы. И на каждом курорте есть своеобразные центры для изоляции и лечения инфицированных коронавирусом. Остальные не должны будут находиться в карантине. Если кого-то изолировали, и он пропустил обратный рейс, то придется покупать авиабилет за свой счет.

Галина пояснила, что информация может измениться в любую минуту. Так как турецкая сторона вводила эти правила, когда количество инфицированных в Молдове в день составляло не больше 150 человек. Сейчас – 300-500. Поэтому все могут отменить в один момент.

- Пока ничего не известно, смогут ли наши граждане отдыхать в Турции с 1 июля, - говорит "Комсомолке" глава турагентства "Саквояж" Нонна Петерсон. - Это же касается и Болгарии. Если вчера я говорила "да", то сегодня говорю: "Не знаю, что будет". Мы готовы, но все будет зависеть от того, как станет разворачиваться ситуация с коронавирусом в Молдове и в мире. На этой неделе все решится, как и то, какие отели и на каких условиях будут принимать наших туристов.

- Путевки наши турагентства продают?

- Предложения есть, кое-кто рискует покупать, но я не советовала бы этого пока делать до прояснения ситуации. Еще раз повторяю, все решится в конце этой недели.

ЛЕОНИД РЯБКОВ, НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ


 
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