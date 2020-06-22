Прогноз: В Молдове Кику в отставку не отправят, Санду не позволит Нэстасе стать премьером

По мнению политологов, нового альянса в парламенте не стоит ожидать. Кто с кем может объединиться, не понятно, и это будет ненадолго.

Правительство Иона Кику в отставку не отправят. Для главного политического игрока Майи Санду это рискованно. И чтобы набрать необходимое количества голосов, нужна команда Шора, но лидер PAS категорически отвергает какие-либо контакты с ней. Такое мнение высказал политолог Игорь Волницкий для eNews.

Волницкий считает, что нового альянса в парламенте тоже не стоит ожидать. Кто с кем может объединиться, не понятно, и это будет ненадолго. Союз ПСРМ, ДПМ и АCUM теоретически возможен, но до этого вряд ли дойдет.

- Так что выход только один - досрочные выборы. Что касается того, кому они выгодны, уверен, что прежде всего ПСРМ и PAS, которые значительно могут пополнить свои ряды. И стране тоже нормально, так как парламент в нынешнем составе нефункционален. – объяснил политолог.

Еще один вопрос, который будоражит общество. Стремление Андрея Нэстасе стать премьером-министром.

- Шансы у него минимальные. Прежде всего Майя Санду ему не позволит. В противном случае у него вырастет рейтинг, и это помешает ей на президентских выборах, - уверен Волницкий.

ЛИДИЯ ТКАЧ