По улице Колумна в Кишиневе пройдет троллейбусная линия

Новая троллейбусная линия будет проложена по столичной улице Колумна.

Троллейбусная линия, о которой идет речь, соединит улицы Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони и Василе Александри. Об этом на заседании примэрии сообщил вице-примар Виктор Киронда. Он также отметил, что проект строительства данной линии направлен в Муниципальный проектный институт «Chișinăuproiect» для внесения необходимых изменений и уточнения объемов работ. Ожидается, что на этой неделе изменения будут внесены, и можно будет дать старт тендеру.

По словам Виктора Киронды, власти намерены соединить между собой те троллейбусные линии, которые возможно. Это делается для того, чтобы направить троллейбусы по другим маршрутам или перенаправлять их в случаях блокирования улиц, сообщает ipn.md.

Подготовил Михаил Генчу