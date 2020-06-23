Экономика Евро и доллар выросли в цене по отношению к молдавскому лею Молдавский лей обесценился по отношению к основным валютам. По данным Национального банка Молдовы на вторник, 23 июня, установлены следующие официальные курсы валют: евро – 19, 42 леев (+ 7 банов); доллар США – 17,31 леев (+ 4 бана). Румынский лей прибавит в цене 1,5 бана, и будет стоить 4,01 леев. Украинская гривна будет стоить 0,65 леев. Российский рубль вплотную приблизится к отметке 0,25 леев (0,2492). Сегодня пара евро/доллар торгуется на мировых биржах по цене 1,1261 (+0,79%). Автор: Михаил Генчу

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