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Общество
Столичный «Арбат» переезжает: в ближайшие дни начнутся работы по реконструкции сквера «Михай Эминеску»
23.06.2020

Работы по реконструкции сквера «Михай Эминеску» могут начаться уже на текущей неделе.

Такое сообщение было сделано на сегодняшнем заседании муниципальных служб столичной примэрии. Что касается торговцев и художников, которые работали в сквере «Михай Эминеску», местные власти предоставят схемы размещения торговых мест на пешеходной аллее по улице Евгения Доги для их временного переселения.

А пока рынок картин и сувениров разместился на аллее Соборного парка по улице Колумна. По словам вице-примара Инги Ионесий, эта инициатива была согласована обеими сторонами – и чиновниками, и торговцами. В примэрии уточнили, что данные места для торговли предлагаются на 30 дней. За это время будет рассмотрена возможность нового местоположения художественной выставки.

Сквер перед Национальным театром имени Еминеску будет отремонтирован и обустроен по инициативе генпримара столицы, который считает, что благодаря этой реконструкции будет отдана дань уважения поэту Михаю Эминеску.

Подготовил Михаил Генчу


 
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