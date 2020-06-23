Что будет после эпидемии коронавируса в Молдове: Обвал цен на рынке жилья

Мы даже не представляем, как COVID-19 может изменить нашу привычную жизнь. Вне всякого сомнения, сейчас еще рано говорить о том, что эпидемия ковида позади. Пугают то второй волной, то еще не закончившейся первой.

Тем не менее, когда-то это безобразие закончится (или – возьмет паузу) и нам предстоит жить дальше. И вот тогда нам придется жить совершенно другой жизнью. Как там говорится, мы никогда не станет прежними. И окружающий нас мир тоже. И отмена режима ЧП и первые послабления это отчетливо показали.

Будем донашивать свою одежду и покупать обувь старых моделей

В первые дни после открытия торговых центров в отделы одежды и обуви выстраивались неслабые очереди. Модники и модницы ощущали большую потребность, как говорится, сменить гардероб.

Однако, большинство граждан закупается не в бутиках дорогих брендов, а в магазинчиках попроще или на рынке. Так вот, у меня для вас плохие новости. Мелкие оптовики, вложившие деньги в весенние коллекции зимней или весенней обуви-одежды, нынче сидят, само собой, горько смотрят тюки и коробки с товаром. Не продаются летом весенние сапожки, хоть убейся.

В этом году они ЭТО уже не продадут, даже если снизят цены до минимума: ну, кому нужны туфли или куртки в жару под +30? То есть, мелкооптовые бизнесмены остались без денег в обороте.

В больших городах это не столь заметно, а вот в провинции тупо босоножки или сандалии будет негде купить. Причем, как вы сами понимаете, у мелких торговцев не появится наличности на новый товар и по осени. Иными словами, через полгода они либо вконец разорятся, либо разорятся, но не сильно – продавая следующей зимой обувь и одежду из коллекции 2020 года. И – что самое любопытное – у покупателей выбора не будет. В итоге провинциалы через будут либо донашивать старые вещи, либо покупать, скажем так, лежалое и не очень модное.

Сетевикам и крупным торговцам, конечно, повезло больше – они могут себе позволить, не разорившись и не распродав зимне-весенний товар, работать и дальше, даже наращивая летом и осенью обороты. Но, думается, и их убытки будут заложены в будущие цены на новые коллекции. Тем более, что мелкие конкуренты будут, пол сути, устранены.

Кушать – не подано!

На этой неделе заработали террасы при кафе и ресторанах. Там куча правил и условностей (не больше 4 человек за столом, дистанция и прочее), но все равно казалось, что после такого долгого перерыва народ попрет в общепит косяком. Но – не случилось. Ажиотажа нет. Скорее всего, наши люди еще по инерции боятся посещать более-менее людные места. Плюс пугающие ограничения Минздрава сыграли не последнюю роль.

Естественно, подводя итоги первой недели, владельцы ресторанного бизнеса крайне огорчены. Более того, стали появляться сообщения о том, что в скором времени некоторые культовые рестораны Кишинева будут закрыты.

В частности, знаменитое место «Пушкин» (ранее «Петр Первый») в центре столицы Молдовы, как говорят, после трех месяцев закрытия уже не откроется. Вроде как арендаторы, подсчитав все и увидев, что творится на рынке, решили из бизнеса уйти. На грани банкротства и некоторые другие известные места.

Что будет дальше? Предполагается, что в нынешних условиях выживет исключительно фаст-фуд, места, где потоком в течение 10 минут можно что-то заказать, расплатиться, съесть и уйти. Долгие дружеские посиделки с песнями и танцами уходят, судя по всему, в недалекое прошлое.

На рынке жилья будет скачок, но недолгий

Как это ни парадоксально, но в ближайшее время на рынке жилья ожидается оживление и даже, возможно, рост цен. Это произойдет за счет тех, кто планировал купить квартиру в предыдущие два-три месяца, но не смог это сделать из- за ограничительных мер. Сколько таких людей будет, сказать сложно — из-за резкого ухудшения ситуации в экономики далеко не все станут придерживаться прежних планов.

На счет дальнейших событий мнения специалистов расходятся. То есть общее в них есть. Примерно к будущей осени эксперты ждут уже заметное падение доходов населения и спроса. А вот насколько крутым в связи с этим может оказаться падение цен на недвижимость — здесь мнения расходятся.

Кто-то прогнозирует падение цен на недвижимость до 40 процентов, кто-то наоборот – что цену упадут на вторичку, а стоимость на квартиры в новостроях почти не изменится. В крайнем случае, просто начнут меньше строить. Сразу отметим, что к оптимистическому прогнозу необходимо относится с долей скепсиса, так как его дают, в основном, сами застройщики.

ИТОГО

Если вы думаете, что это все неприятности, которые могут поджидать жителей Молдовы в ближайшее время, то вы ошибаетесь. Ситуация будет еще хуже (может – катастрофичнее), если мы из этих коронавирусных волн не выйдем. Передышка или «отмена» второй волны даст нам шанс выбраться. Любое другое развитие событий – врагу не пожелаешь.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ