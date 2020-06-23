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Политика
Независимый депутат поддержал правительство Кику
23.06.2020

Александр Олейник утверждает, что и в дальнейшем будет поддерживать коалицию ПСРМ-ДПМ и голосовать за законы, необходимые гражданам. Независимый депутат Александр Олейник поддерживает правительство Кику.

Олейник утверждает, что и в дальнейшем будет поддерживать коалицию ПСРМ-ДПМ и голосовать за законы, необходимые гражданам.

Депутат Олейник скептически относится к возможной смене правительства. Он заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать парламентское большинство ПСРМ-ДПМ, а возможную реконфигурацию политсил в парламенте считает невозможной до президентских выборов.

По его словам, отставка правительства в критический для страны период является очень рискованным шагом, а страна не может позволить себе несколько месяцев безвластия.

- И кто будет справляться с пандемией в это время - пока одни уходят, а другие приходят? Риски достаточно большие, лучше бы проанализировать состояние дел в здравоохранении, сделать предложения – может сменить министра, если необходимо. Надо поэтапно двигаться, - заявил Олейник.

Независимый депутат считает, что на данном этапе парламент является действующим, а он продолжит голосовать за законы ПСРМ-ДПМ, приносящую пользу людям.

На вопрос что произойдет если большинство лишиться необходимых голосов, Олейник ответил: Ничего не произойдет из ряда вон выходящего, если у большинства не будет достаточного количества голосов. У нас было правительство Стурзы, когда голосовал Илашку и потом 10 месяцев у нас не было большинства в парламенте, было 48 мандатов и очень серьёзное реформаторское правительство.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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