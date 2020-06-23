Наталия Сэлкуцан. Особенность кредитов «Restart» - они предназначены для восстановления бизнесов

Интервью с Наталией Сэлкуцан, Региональным директором Управления Активных Продаж Moldova Agroindbank.

Intro

С 15 мая Moldova Agroindbank предложил молдавскому бизнесу новое, по-своему уникальное решение - кредиты RESTART для финансирования оборотного капитала с целью поддержки или восстановления бизнеса.

В сообщении бизнесу банк заявил:

Кредиты RESTART предоставляются по упрощенной процедуре, с минимальным пакетом документов, включая предварительно утвержденные кредитные лимиты для постоянных клиентов банка.

Процентная ставка будет установлена 8,76% в леях или 4,4% в евро / долларах США. Проценты могут быть субсидированы в рамках Программы субсидирования процентных ставок, реализуемой Правительством Республики Молдова.

Максимальная сумма кредита до 5 млн. леев. Кредит предоставляется на срок до 36 месяцев. Комиссия за рассмотрение заявки не применяется.

График погашения кредита определяется индивидуально, в зависимости от вида деятельности, с льготным периодом до 6 месяцев или 8 месяцев для сельскохозяйственных производителей.

Предложение, бесспорно, интересное. Но сразу появляются вопросы. Нужен ли залог? Что такое упрощенная процедура выдачи? Есть ли какие-то дополнительные платежи, кроме 8,76%? Могут ли получить кредит RESTART клиенты других банков?

За ответами на эти вопросы проще всего обратиться к специалисту банка. На вопросы помогла ответить Наталия Сэлкуцан, Региональный директор Управления Активных Продаж Moldova Agroindbank

Интервью

Наталия, здравствуйте. Термин RESTART предполагает «начать заново». Помогите проверить мою логику. Если предприятие создано на прошлой неделе, оно может обратиться к вам за кредитом RESTART?

Для новых предприятий в Moldova Agroindbank есть широкая гамма кредитных услуг, но кредит RESTART предусмотрен только для тех предприятий, которые имеют историю работы не менее года от даты обращения за кредитом и чья хозяйственная деятельность была приостановлена, либо существенно пострадала во время карантина.

Срок в 12 месяцев истории работы так важен?

Да. Поскольку выдача кредита RESTART упрощена, то решение о выдаче во многом основывается на анализе деятельности и доходов предприятия за последние 12 месяцев.

Но ведь с марта месяца многие предприятия показали плохие показатели. Хорошо, если выручка удержалась на уровне, хотя бы, 30%. Но она могла упасть и до 10% от прошлогодней, и до нуля.

Именно поэтому мы говорим «RESTART». Вы представляете нам финансовые документы за 2019 и текущий год и до 1 миллиона леев кредита вы можете получить вообще без залога, в максимально сжатые сроки, потому что сейчас важен каждый день возможности работы для восстановления бизнеса.

А свыше миллиона лей?

Да, от миллиона до пяти миллионов лей кредитование ведется уже с предоставлением залога, недвижимости или основных средств.

Тут я уже стану на сторону банка… Вы не слишком рискуете, когда выдаете до миллиона лей без залога. Все-таки экономический период сейчас не простой.

Банк подстраховывается поручительствами учредителя или администратора предприятия. Но это именно «подстраховывается». Мы строим партнерские отношения с бизнесом. Никто не берет в добропорядочном бизнесе кредит, чтобы его не вернуть. Поэтому и мы смотрим на предпринимателя как на партнера и готовы пойти ему на встречу, поскольку при получении поручительства мы не требуем подкрепить его залогом.

Тогда еще о деталях. В рекламном сообщении банка я прочитал, что в RESTART не применяется комиссия за рассмотрение заявки. Значит ли это, что 8,76 или 4,4 процента – это все платежи за кредит?

В стандартном случае, когда предприятие обращается за получением кредита, то, даже в случае отказа в выдаче кредита, с ним ведется определенная работа, банк несет затраты. В случае кредита RESTART мы решили эту комиссию отменить, чтобы предприятие «не боялось» понести дополнительные затраты и так в уже стесненной финансовой ситуации. В остальном, по кредиту RESTART взымается стандартные комиссии при выдаче кредита.

А компенсация со стороны государства?

Это уже не компетенция банка. В этом отношении мы только приняли решение установить процентные ставки на том уровне, на котором предприятие может получить компенсацию.

Разве компенсации выдаются не только на выдачу заработной платы сотрудникам?

Если вы внимательно посмотрите Постановление о компенсациях, то там не говорится об исключительных кредитах только на заработную плату. Фонд заработной платы предприятия упоминается, как способ определить максимальный объем компенсаций. Речь идет о 3-6 месячных фондах заработной платы.

Вроде все уточнил. Последние два вопроса. Раз речь может идти о ставке в валюте, значит, RESTART предусматривает и возможность оплаты импорта? И льготный период предусматривает и проценты или только тело кредита?

Импорт – да, можно. И налоговые каникулы мы предоставляем сразу, но в них не включены платежи по процентам за кредит.

Павел ЗИНГАН