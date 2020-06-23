Истории. Тимур и его команда

Бабушка Егора Тимуровича Гайдара - Рахиль Лазаревна Соломянская - вышла замуж за писателя Аркадия Голикова (писавшего под псевдонимом Гайдар), уже имея сына Тимура от неизвестного (нам) мужчины. Аркадий Голиков усыновил Тимура, но вместе прожили они недолго, так как стадающий психическим расстройством и тяжелой формой алкоголизма Голиков по ночам в невменяемом состоянии гонялся с шашкой по квартире за Рахиль Лазаревной, устраивая регулярные семейные еврейские погромы. По этой причине Рахиль Лазаревна вскоре бросила знаменитого мужа-писателя-погромщика Аркадия

Гайдара- Голикова и уехала со своим сыном из Москвы в далёкий Архангельск. Больше они никогда не виделись.

Правда, когда Соломянскую в 1938 году арестовали, то Аркадий Голиков добился её освобождения, будучи авторитетным детским писателем (хотя и жестоким маньяком - вот такой парадокс).

Прошли годы. Аркадий Голиков погиб на войне при неясных обстоятельствах. К этому времени подрос и закончивший Нахимовское училище Тимур, которому нужно было получать паспорт. Умный еврейский мальчик понял, что с никому нeизвестной фамилией Соломянский карьеры не сделаешь, поэтому в качестве собственной он выбрал не фамилию матери, с которой жил всё время, не фамилию родного отца, даже не фамилию своего отчима, а его... литературный псевдоним!

Вот такое удивительное нахальство... Хитрость удалась, и сын Рахили Лазаревны Соломянской в итоге стал контр-адмиралом, ни дня не командуя ни одним кораблём: вся его тяжёлая военно-морская служба проходила в редакции газеты "Красная звезда". Также он стал и членом Союза Советских Писателей, не написав ни единого художественного произведения.

Его сын Егор (естественно, тоже Гайдар!) уже с рождения принадлежал к высшей партийной номенклатуре, честно трудился в редакциях газеты "Правда"

и журнала "Коммунист", на страницах которых гневно клеймил пороки рыночной капиталистической экономики.

На закате власти КПСС Егор Тимурович Соломянский -Голиков-Гайдар резко сменил ориентацию и стал яростным апологетом всех заклеймённых им же пороков. При этом в личной жизни он оставался убеждённым патриотом своего народа, вступив в брак с дочерью знаменитого еврейского писателя-фантаста Аркадия Стругацкого - Марией.

Плодом этого счастливого брака является основательница молодёжного "оранжевого" движения "Мы" - Маша Гайдар. ... Эх, знал бы Аркадий Голиков

- чем закончится его недолгий роман с Рахилью Лазаревной Соломянской...

Галина Федоровна Каширина