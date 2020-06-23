Ренато Усатый: На этой неделе Владимир Цуркан вновь станет председателем КС

Бывший председатель Конституционного Суда Владимир Цуркан вернется на должность, которую занимал до второй половины апреля. Об этом заявил председатель Партии „Наша партия” Ренато Усатый, передает IPN.

„Хочу вам сказать, что на этой неделе Владимир Цуркан вернется на должность председателя Конституционного суда. Завтра я назову судей Апелляционного суда, которые поддержат это решение. У меня также есть имена судей, с которыми была заключена договоренность”, - заявил Ренато Усатый в понедельник вечером в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Лидер НП утверждает, что нет никаких сомнений в том, что бывший депутат-социалист вернется в кресло председателя КС. Ренато Усатый утверждает, что это является желанием президента Игоря Додона.

Конституционный судья Владимир Цуркан потребовал отменить решение, которым был освобожден от должности председателя суда и заменен Домникой Маноле. Кишиневский суд распорядился рассмотреть дело составом из трех судей, специализирующихся на административном споре. Таким образом, заявление судьи рассмотрят Виорика Додон, Татьяна Авасилоае и Алексей Паниш.

Бывший депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан, назначенный конституционным судьей парламентом, был избран 19 августа председателем Конституционного суда. В постановлении, опубликованном 23 апреля на электронной странице суда, было объявлено, что Владимир Цуркан был освобожден от должности председателя суда в результате выражения вотума недоверия. Согласно другому решению, Домника Маноле была избрана большинством голосов путем тайного голосования в качестве председателя суда на три года.