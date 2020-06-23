Депутат ПДС: Вотум недоверия министру здравоохранения - это проверка на отставку всего правительства

Вотум недоверия министру здравоохранения Виорике Думбрэвяну станет тестом на отставку всего кабинета министров. Об этом заявил депутат от Партии действия и солидарности Михай Папушой в ходе передачи „Ora Expertizei” на телеканале Jurnal TV.

„Проверкой для нашего призыва снять правительство и назначить другое будет это простое предложение о вотуме недоверия министру здравоохранения, которая не справилась с задачей, у нас в медицинской системе более 2 тысяч инфицированных врачей, и врачи, которые каждый день умирают. Тестом на наши ходатайства будет голосование за простое предложение о вотуме недоверия министру здравоохранения, которое, как мы надеемся, будет рассмотрено на этой неделе в парламенте”, - заявил вице-председатель Парламента Республики Молдова.

Депутат ПДС утверждает, что в сложившейся ситуации Демократическая партия Молдовы должна сказать последнее слово о простом предложении о вотуме недоверия правительству Кику, а также об инвестировании другого правительства.

Депутат Платформы DA Игорь Мунтяну утверждает, что позицию Партии действия и солидарности можно понять до тех пор, пока есть неясности в отношении утверждения нового правительства. „Есть некоторые риски, которые мы должны сократить, рассмотреть в дискуссиях с Демократической партией и другими политическими группами”.

Несмотря на то, что ПДС и Платформа DA объявили о том, что в понедельник, 22 июня, должна была состояться встреча с представителями ДПМ на тему правительственных изменений, демократы уточнили, что партия не приняла в рамках своих уставных форумов никаких решений об отставке нынешнего правительства или назначении нового правительства. ДПМ отметила, что она открыта для диалога со всеми подлинными партиями парламента, такими как ПДС, Платформа DA, ПСРМ, но не видит возможности диалога с Pro Moldova и фракцией Партии „Шор”.