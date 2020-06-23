Андриан Канду: Немного терпения и будет 51 голос для отставки правительства

„В ближайшее время, безусловно, будет 51 голос, необходимый для отставки правительства и назначения другого”. Об этом заявил лидер Партии Pro Moldova Андриан Канду, передает IPN.

Андриан Канду уточняет, что правительство может быть отправлено в отставку без увеличения парламентской команды вновь созданного формирования. В то же время депутат признает, что из бывшего парламентского большинства могут уйти и другие депутаты.

„Нынешний политический контекст таков, что разочарование растет с каждым днем. Недовольство людей и жизнь людей стало хуже в стране, это действительно катастрофа. Если политики не хотят, чтобы сами люди санкционировали их, тогда они должны ставить интересы людей выше всего и вернуться к тому, что означает служение своему народу, принимая важные политические решения”, - заявил Андриан Канду в ходе передачи „Punctul pe AZi” на телеканале TVR Moldova.

Председатель Партии Pro Moldova утверждает, что в настоящее время есть 49 голосов плюс независимый голос, необходимые для отставки правительства во главе с Ионом Кику. Заявления Андриана Канду сделаны в контексте того, что Партия действия и солидарности заявила, что не будет голосовать вместе с депутатами парламентской фракции Партии „Шор”.

„Никто не может запретить депутату, в том числе из Партии „Шор”, проголосовать за отставку правительства Кику и назначение другого правительства, утвержденного другими оппозиционными парламентскими партиями. Очень важна программа правления, с которой приходит новое правительство, а именно, четкая программа, которая предполагает многие антикризисные меры и важен состав этого правительства. Единственное наше условие - это четкий план и антикризисные меры, и действовать как проевропейское правительство”,- отметил Канду.

В заключение бывший демократ заявил, что если депутаты действительно хотят отставки правительства, то голоса будут найдены.