Награды врачам на фоне их нехватки

За последнюю неделю, с 15 по 21 июня, число инфицированных врачей увеличилось на 76%. Переутомление может быть основной причиной столь стремительного роста инфицирования среди врачей, когда защитные меры не могут больше соблюдаться строго. Это состояние фактически выводит на первый план опасность нехватки медицинских работников. Выводы содержатся в аналитической ноте Ассоциации за демократию через участие, передает IPN.

Эксперты ADEPT отмечают, что 21 июня, по случаю Дня медицинского работника и фармацевта президент страны наградил группу медицинских работников. Таким образом, был оценен профессионализм, упорная работа и преданность медицинских работников, находящихся на переднем крае в борьбе с пандемией COVID-19. Орденом „Ordinul Republicii” были награждены два человека, орденом „Gloria Muncii” - 32, а медалью „Meritul Civic” – 53. Медаль „Nicolae Testemiţanu” была присуждена 23 людям, а почетное звание „Om Emerit” - трем людям. И Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты вручило дипломы 1 380 медицинским и фармацевтическим работникам государственных и частных медицинских учреждений, а так же учреждений социальной помощи.

Награды врачам Республики Молдова были вручены в контексте ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. По этому случаю премьер Ион Кику призвал общество проявить максимальную ответственность в соответствии с эпидемиологическими правилами. „Важно, чтобы медицинская система справлялась с этим скачком случаев. Более сложная ситуация с медицинским персоналом, у которого силы на исходе. Поэтому я призываю население проявлять дисциплину и соблюдать правила. Помимо мест в больницах, нам также нужны люди, которые заботились бы о нас там. У нас была нехватка медицинских кадров и до пандемии, а теперь эта проблема еще острее”, - заявил глава правительства.

В ноте отмечается, что на прошлой неделе, в период с 15 по 21 июня, был установлен ряд антирекордов в борьбе с COVID-19. Власти считают, что это произошло в результате мер релаксации, связанных с постепенным возобновлением экономической деятельности: число инфицированных увеличилось на 2460 случаев, на 27% по сравнению с предыдущей неделей; число инфицированных медицинских работников увеличилось на 270, по сравнению с предыдущей неделей; и число смертей было самым высоким - 67 человек.

В общей сложности в период борьбы с пандемией COVID-19 заразились 2183 медицинских работника, то есть 15,4% от общего числа. Из них: врачи - 557; медсестры - 865; вспомогательный персонал - 620; фельдшеры - 114; фармацевты - 26; парамедики - 1.

В то же время, с 15 по 21 июня число инфицированных врачей увеличилось на 76%. Переутомление может быть основной причиной столь стремительного роста инфицирования среди врачей, когда защитные меры больше не могут соблюдаться строго. Это состояние фактически выводит на первый план опасность нехватки медицинских работников.