Ион Кику в Гагаузии: «Есть поступательное движение вперед»

Чрезвычайно плодотворной оказалась рабочая поездка Иона Кику в Гагаузскую автономию 19 июня. Премьер-министр ознакомился с эпидемиологической ситуацией в регионе, обсудил вопрос возвращения в Гагаузию деконцентрированных служб и масштабные инфраструктурные проекты, побывал на строительстве стадиона. Это первый визит главы правительства в Гагаузию, но, как выяснилось, премьер хорошо знает ее проблемы.

Программа главы кабмина началась со встречи с руководством автономии в расширенном формате. В ходе встречи стороны детально обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Башкан Ирина Влах отметила, что в автономии открыты два центра госпитализации больных коронавирусной инфекцией, но по-прежнему существует острый дефицит медицинских кадров. В этой связи башкан обратилась к премьеру с просьбой направить в автономию врачей-инфекционистов, эпидемиологов, а также оказать помощь в оснащении инфекционных отделений медицинским оборудованием.

Отдельно Кику и Влах коснулись вопроса возвращения деконцентрированных служб в Гагаузию. Правительство создало единое подразделение национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) по Гагаузии, включив в зону его обслуживания и Вулканештский район. Башкан поблагодарила премьера за этот шаг и предложила применить этот опыт в отношении налоговой службы, национальной кассы социального страхования, службы 112 и других ведомств.

«Необходимый пакет документов для внесения изменений в структуру деконцентрированных служб уже направлен исполнительным комитетом Гагаузии в правительство нашей страны», - отметила глава автономии.

Премьер-министр и башкан обсудили и предстоящие масштабные инфраструктурные проекты в регионе, а именно: ремонт дорог Комрат-Чумай, Чумай-Вулканешты, Авдарма-Ферапонтьевка, Чадыр-Лунга-Твардица, строительство объездной для муниципия Комрат, строительство коллектора и канализационных сетей в Комрате.

Ирина Влах поблагодарила премьер-министра за выделение 8 миллионов лей из республиканского экологического фонда на строительство участка коллектора, ведущего к комратскому микрорайону Геофизика.

«Это мой первый визит в Комрат в качестве премьера, - сказал Ион Кику. - Но я знаю специфику региона по предыдущей работе в министерстве финансов. Мы регулярно обсуждаем с башканом проблемы Гагаузии. И шаг за шагом их решаем. Есть поступательное движение вперед».

На расширенной встрече также присутствовали депутаты парламента Федор Гагауз и Александр Суходольский, сообщает новостной портал Gagauzinfo.md.

Также Ион Кику и Влах осмотрели строящуюся объездную дорогу в Комрате и ознакомились с ходом ремонты трассы Комрат-Чумай. Представляя дорожные проекты, государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый отметил, что общая сумма инвестиций в дорожную сеть Гагаузии за 2020 год превысит 240 миллионов лей. Кроме того, каждый населенный пункт получит порядка миллиона лей на ремонт внутренних дорог. По словам Анатолия Усатого, на въезде и выезде в Комрат строится двухуровневая развязка для того, чтобы транспорт, идущий из Кишинева в Джурджулешты, не заезжал в столицу автономии.

В рамках рабочей поездки в Гагаузию премьер-министр Ион Кику также посетил строящийся стадион в муниципии Комрат. Стадион возводится турецкой стороной и после сдачи в эксплуатацию станет одним из лучших спортивных объектов страны. Премьер-министру была организована короткая экскурсия по стадиону и прилегающим территориям.

Строящийся стадион сможет принять 5 000 зрителей. Все внутренние помещения под трибунами также будут рационально использованы. В них разместятся душевые и раздевалки, кабинеты для администрации, складские помещения и залы для спортивных игр. На периферии будут организованы парковочные места и тренировочные площадки на свежем воздухе.

Инфраструктура стадиона предназначена как для профессионального спорта, так и для всех желающих вести активный образ жизни в свободное время. А центральное футбольное поле будет соответствовать стандартам для проведения матчей международного и национального уровня. Ион Кику высоко оценил решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возвести в Комрате новый стадион. Глава автономии также обратила внимание премьера на необходимость капитального ремонта участка национальной трассы Комрат-Джурджулешты, по которой будет осуществляться подъезд к стадиону.