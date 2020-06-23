Владимир Односталко: Коронавирус пришел к нам навсегда, и это надо признать

Депутат ПСРМ пояснил свою позицию по эпидемиологической ситуации в стране. Он убежден, что эпидемиологическая угроза сохранится до тех пор, пока новым вирусом не переболеет большая часть населения.

Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов республики, гостем которой был депутат-социалист Владимир Односталко.

- Это вирусная инфекция. И когда она от нас уйдет? Никогда. Это нам всем надо признать. Я разговаривал со специалистами: эпидемиологическая ситуация будет до тех пор, пока не переболеют 60-65 % от общего количества населения. На каком мы сейчас этапе, сказать сложно, - заявил Владимир Односталко.

Он также считает, что официальная статистика может сильно отличаться от реальных цифр, потому что к врачам обращаются те, у кого есть явные симптомы или чувствуют себя плохо. Те, у кого болезнь проходит бессимптомно или чувствуют всего лишь небольшое недомогание, не видят повода для обращения за медицинской помощью.

- А сколько на самом деле заболевших, мы не знаем. Когда легкая форма короновируса, люди просто не обращаются.Вот если бы мы все в парламенте не пошли на тестирование, и Миздренко бы даже не знал, что он заболел? Не знаю, болел ли я. И вы не знаете.

К примеру, депутат ПСРМ Миздренко – у него была легкая форма, не потребовалось госпитализации, все проходило дома. Есть и другие товарищи, мы по телефону общались. Я верю, что COVID есть. И когда приходит ситуация, твой сосед или родственник, ты понимаешь, думаешь, а как же выжить, - пояснил Владимир Односталко.

Напомним, что на вечер 22 июня в Молдове было выявлено 163 новых случая заболевания коронавирусом.

С момента начала эпидемии вируса нового типа COVID-19 в нашей республике было зарегистрировано 14 363 случая заражения.

Автор: Михаил Генчу