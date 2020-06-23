Вечерний Кишинев: этюд в багровых тонах или квартал красных фонарей? Господин примар - вы где?

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Общество
Зловеще смотрится теперь Кишинев по вечерам.
Весь проспект Штефан чел Маре приобрел зловещий кроваво-красный оттенок. В багровое освещение «оделись» Органный зал, Святые врата, театр имени Еминеску.
От взгляда на эту «красоту» становится жутковато. Если это – ноу-хау новомодных дизайнеров, о которых говорили местные власти, то, увы, не в коня корм. Если это просто чей-то эксперимент, сворачивайте его тотчас – смотреть противно!
Хотя, наверное, это сделано в целях защиты от коронавируса – чтобы никто в город из чужих не приезжал и не разносил заразу, ибо своей хватает.
Тем не менее, центр Кишинева превратился в квартал красных фонарей Амстердама, и, видимо, это, как говорят у нас, - новый шаг на пути в Европу.
Автор: Михаил Генчу
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