Вечерний Кишинев: этюд в багровых тонах или квартал красных фонарей? Господин примар - вы где?

Зловеще смотрится теперь Кишинев по вечерам.

Весь проспект Штефан чел Маре приобрел зловещий кроваво-красный оттенок. В багровое освещение «оделись» Органный зал, Святые врата, театр имени Еминеску.

От взгляда на эту «красоту» становится жутковато. Если это – ноу-хау новомодных дизайнеров, о которых говорили местные власти, то, увы, не в коня корм. Если это просто чей-то эксперимент, сворачивайте его тотчас – смотреть противно!

Хотя, наверное, это сделано в целях защиты от коронавируса – чтобы никто в город из чужих не приезжал и не разносил заразу, ибо своей хватает.

Тем не менее, центр Кишинева превратился в квартал красных фонарей Амстердама, и, видимо, это, как говорят у нас, - новый шаг на пути в Европу.

Автор: Михаил Генчу