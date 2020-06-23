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Дьякову очень нравится быть в оппозиции: «там легче»
23.06.2020

Политик чувствует себя в лагере противников, как рыба в воде. Об этом стало известно из его заявления во время эфира передачи на одном из телеканалов республики.

- Я бы с удовольствием остался в оппозиции, там честнее. Находясь во власти надо на определенные вещи закрывать глаза, не ругаться, искать компромисс. Находиться в коалиции с другой партией, не важно с левой или правой, не так сладко. Предлагать развалить эту коалицию в условиях пандемии и накануне президентских выборов, чтобы потом два месяца обсуждать и искать новое правительство – это кошмар, это безответственно, - считает демократ.

На вопрос ведущей, какой будет позиция Демпартии в случае сохранения пяти министерств под руководством демократов, Дьяков отреагировал весьма бурно:

- Кто? Эти кадры? Они сказали, что от силы нам предложат одного министра. «Одного человека мы разрешим вам». Я так слышал. Они уже сами определили, кого они оставят и кого назначат. Это чисто предвыборная игра. Эта истерия не украшает Республику Молдова: все говорят – никто не знает о чём речь, - ответил Дьяков.

Автор: Михаил Генчу


 
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