Майя Санду: Депутаты голосуют за осуждение перебежчиков, а спустя неделю появляется новый перебежчик

Председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду рассчитывает, что генпрокурор придет в парламент, и попытается разобраться в скандале с политической миграцией депутатов (речь идет о выходе из фракции ДПМ 16 человек, которые сформировали группу Pro Moldova, либо присоединились к партии "Шор"- "И.").

Как передает "ИНФОТАГ", об этом она сообщила в социальных сетях, напомнив, что PAS "еще несколько лет назад обсуждала возможность утверждения закона, запрещающего политическую миграцию".

"Но у нас, даже если закон что-либо запрещает, вовсе не значит, что так будет на практике. Законы не помогут, если к ним не относиться с уважением. Поэтому решение здесь - в действиях системы юстиции. Прокуратура давно уже должна быть в парламенте, опросить свидетелей, которые утверждают, что были денежные предложения, заслушать тех, что перешли в другую фракцию. Поэтому продолжаю ждать, когда генпрокурор придет в парламент и разберется со скандалом политической миграции, когда сначала депутаты голосуют за декларацию об осуждении перебежчиков, а спустя неделю появляется новый перебежчик", - сказала Санду.

По ее словам, депутаты "должны нести ответственность, как и любой другой гражданин".

"Мы голосовали и всегда будет голосовать, если прокурор представит достаточные аргументы для снятия неприкосновенности, чтобы получить возможность привлечь к ответственности, в том числе уголовной, того или иного депутата. Потому что депутат должен в первую очередь соблюдать закон, и подавать в этом пример, а любое нарушение должно строго наказываться. К сожалению, в нынешнем парламенте существует множество "плохих примеров" по части несоблюдения закона", - признала Санду.

По ее словам, в Партии действия и солидарности проходит процесс переизбрания в некоторых территориальных организациях, что и послужило поводом для выхода из нее некоторых членов, сказала Санду, имея в виду представителей территориальной организации района Унгень: "Завершились мандаты (руководителей - "И.") районных организаций. Так получилось, что в некоторых из них сменился председатель, как произошло и в Унгень. К сожалению, наш бывший коллега (экс-глава территориальной организации района Корнелиу Препелицэ - "И."), который возглавлял организацию, обиделся в связи с таким решением, и решил уйти из партии. Сожалеем об этом, потому что есть люди, которые действительно многое сделали для партии, но это не значит, что они могут оставаться в руководстве всю оставшуюся жизнь. Если люди решают, что хотят видеть другого руководителя, то они имеют на это полное право".

Санду подчеркнула, что в "районе Унгень партию покинули только один районный и один местный советник": "То есть, не так как писали в прессе о многочисленных уходах. Мы благодарны людям, которые были с нами, сожалеем, что они решили выбрать другой путь, и желаем им всего наилучшего. Но нам необходимо работать над консолидацией команды". По словам политика, "нельзя забывать об эффективной работе в команде", и "не всегда пламенный активист может стать эффективным менеджером, администратором, а это очень важно".