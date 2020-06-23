Степаненко лишилась работы

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Знаменитости
Съемки нового проекта юмористки отменили за несколько дней до их начала
Ожидалось, что новая программа будет иметь успех у зрителей и большие рейтинги, но не сложилось. Об этом источники рассказали журналистам "Собеседника".
Новые съемки программы "Еще не вечер" должны были пройти в середине июня. Но буквально за несколько дней руководство канала "Россия 1" настояло на их отмене. По словам источника, проект Степаненко решили закрыть, так как его рейтинги оказались в разы ниже ожидаемых. Не помогли завоевать любовь зрителей даже Ольга Бузова, Ефим Шифрин и Елена Воробей, которые участвовали в передаче.
Ранее Елена Степаненко поделилась переживаниями после развода с Евгением Петросяном. А до этого сильно исхудавшая звезда "Кривого зеркала" засветилась в неожиданной компании.
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