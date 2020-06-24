База отдыха для чиновников в Голерканах не будет платить налоги?

Правительство предлагает переименовать государственное предприятие - базу правительственных дач в Голерканах - в публичное учреждение, сообщает в социальной сети экономический аналитик Думитру Барбалат, называющий это «аферой».

«6 ноября 2019 года постановлением правительства №531/2019 (подпись Майи Григорьевны) к госпредприятию в Голерканах присоединили государственное учреждение «Главное управление по обслуживанию зданий правительства» и госпредприятие «Palatul Republicii», - рассказывает Барбалат предысторию. - Афера с переименованием госпредприятий в госучреждения заключается в том, что публичные учреждения, согласно ст.51 Налогового кодекса, освобождаются от уплаты налогов. То есть оказывают услуги за плату, а налоги не платят.

По такой же технологии был создан конгломерат, названный публичным учреждением «Агентство публичных услуг». В этом агентстве 3003 единицы штата. Годовой доход от платных услуг населению и юридическим лицам в 2018 году составил 1.139,9 миллиона лей, фонд оплаты труда - 442,2 миллиона лей.

Вспомним, как было создано это агентство.

Все началось с того, что Владимир Георгиевич выразил недовольство работой лицензионной палаты в части лицензирования лотерейной деятельности и казино. И тогда объединили лицензионную палату, кадастр, регистрационную палату и госпредприятие «Registru».

Чтобы в дело не вмешивались минэкономики и агентство управления госимущества, перевели в подчинение пятому этажу (правительству).

Теперь всеми финансовыми делами/потоками «публичных учреждений» управляют с пятого. И, как видно, все эти махинации происходят независимо от личности премьера. Был Павел Петрович, потом Майя Григорьевна, теперь Иван Васильевич...».

Отметим, что еще в 2018 году было предложено лишить государственный пансионат «Холеркань» самостоятельности и перевести под общее администрирование с дворцом республики с передачей новому юридическому лицу на баланс всех активов ГП «Пансионат «Холеркань» на берегу Днестра в Дубоссарском районе. Правительство вынесло проект на общественные слушания. Предполагалось, что новое предприятие займется концертно-выставочной и рекреационной деятельностью, организацией конференций. На тот момент убытки пансионата за предшествующие четыре года составляли 2,5 миллиона лей. В 2018 году на содержание пансионата из бюджета было выделено 11,95 миллиона лей. На его балансе - земельные участки общей площадью более 65 гектаров, 18 коттеджей, четыре домика, две гостиницы, несколько административных и технических блоков. И все это – к услугам чиновников.

Сейчас на базе карантин, но когда он будет снят, то, по словам одного из администраторов, стоимость трехместного номера в четырехблочном доме в сутки составит 400 лей. В номере одна комната, туалет и горячий душ. В услугу входит проживание, парковка автомобиля. Бассейна в пансионате нет.

Для сравнения: в частных пансионатах, расположенных в 58 километрах от Кишинева на правом берегу Днестра, стоимость двухместного домика составляет 900 лей в сутки с завтраком. Обед и ужин можно заказать в ресторане, есть открытые бассейны и сауны. На предстоящие две недели все места забронированы, заявки принимаются на вторую половину июля.

«Я недавно посещал базу отдыха Голерканы – она пропадает, - заявил «Молдавским ведомостям» вице-председатель района Криулень Олег Огор. - Пока не будет хозяина, база не будет модернизирована. Государство не сможет вложиться в модернизацию, у него сейчас другие приоритеты. Базу лучше приватизировать, при этом сохранить ее профиль».

Интересно, что еще в 2016 году депутат от ЛДПМ Григорий Кобзак зарегистрировал в постоянном бюро парламента законопроект, предусматривающий приватизацию ГП «База отдыха Голерканы», которое находилось на балансе госканцелярии. Депутат писал в аналитической записке к проекту, что нет убедительных аргументов в пользу сохранения этого имущества в собственности государства: по словам Кобзака, с экономической точки зрения объект убыточен.

«В 2012-2015 годах расходы на содержание, включая модернизацию и ремонт, составили 25 267 700 лей, в том числе 5 823 200 лей - из внебюджетных средств. Разница в 19 444 500 лей финансировалась из госбюджета и за счет контрактов и платных услуг, предоставленных администрации президента РМ, правительству, парламенту, НБМ, генпрокуратуре, службе госохраны, таможне, госканцелярии, академии наук и по отдельности всем министерствам», – говорится в пояснительной записке парламентария. Согласно законопроекту, госпредприятие не могло быть продано в качестве единого комплекса, а деньги от продажи имущества должны были перечислить в госбюджет.

«При достойном менеджменте база Голеркан может стать современным конференц-центром, там есть где жить, где проводить мероприятия, - считает исполнительный директор «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий. – Сейчас база требует модернизации. Но это не означает, что нужно отдать ее на баланс министерства здравоохранения, труда и социальной защиты для отдыха каких-то групп граждан.

На это также будут уходить бюджетные деньги. Ни государству это не нужно и никому вообще. Там большая хорошая территория, которая со временем стала выглядеть заброшенной. Лучший вариант - провести аукцион и получить деньги в госбюджет от продажи базы. При этом необходимо, чтобы ее выкупили не для браконьерства, не за гроши и не впрок, как скупают сейчас землю богатые чинуши».

Марина ТИМОТИНА