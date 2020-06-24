Чрезвычайное положение в Молдове из-за вспышки коронавируса продлено до 15 июля 2020 года: Что это означает?

Это решение приняла во вторник Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Вечером во вторник стало известно, что в Молдове до 15 июля продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Это решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

1. Напоминаем, что в период чрезвычайного положения в области здравоохранения (теперь - до 15 июля) бюджетные подразделения страны продолжат свою деятельность в соответствии с особым режимом работы и оплаты труда.

2. Министерства, Государственная канцелярия, другие центральные административные органы, подчиненные правительству, и организационные структуры в пределах сферы их полномочий организуют деятельность в особом режиме работы с 7.30 до 16.00 и обеденный перерыв с 12.00 до 12.30 с последующим пересмотром, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

3. Также руководители государственных учреждений организуют, в зависимости от специфики деятельности и потребностей привлечение к работе персонала, строго необходимого для обеспечения функциональности единицы, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе; организацию работы на дому для персонала, чья деятельность не требует обязательного присутствия на работе, а может быть обеспечена дистанционно.

4. В течение отчетного периода директор Таможенной службы на основании внутреннего административного акта установит для некоторых таможенных постов на границе Республики Молдова режим работы посменно, продолжительностью более 12 часов, с учетом продолжительности перерыва в работе между сменами.

В силе остаются следующие ограничения:

- запрещено находиться в парках, в лесах и на пляжах группами больше трех человек,

- гражданам старше 63 лет нельзя выходить на улицу без крайней необходимости,

- запрещено находиться на игровых и спортплощадках,

- приостановлена работа лагерей отдыха, учебных , а также центров реабилитации и восстановления, включая санаторно-курортных. Исключение - Республиканский центр реабилитации детей и Республиканский экспериментальный центр ортопедического протезирования и реабилитации (услуги по раннему вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации),

- приостановлены плановые госпитализации и консультации,

- под запретом работа ночных клубов и организация торжественных церемоний (свадьбы, крестины, поминальные обеды)

Отмечается, что режим ЧП в здравоохранении может быть продлен, если ситуация не улучшится.

В то же время допускается организация отдельных массовых мероприятий с участием не более 50 человек и соблюдением санитарных мер.

Запрещено проводить их рядом с государственными учреждениями, школами, больницами или другими местами, где высокий риск заражения коронавирусом.

В течение этого периода решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья следует исполнять центральным и местным органам власти, физическим и юридическим лицам, независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы.

ЛИДИЯ ТКАЧ