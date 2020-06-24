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Здоровье
Еще 351 случай заражения
24.06.2020

Еще 351 случай заражения COVID-19 был подтвержден вчера, 23 июня, в Республике Молдова, в том числе среди 24-х медицинских работников, из 1787 проведенных тестов, 1319 из которых первичные, передает IPN.

По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в течение сегодняшнего дня было зарегистрировано десять смертей, а общее количество достигло 490.

476 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 27 подключены к аппаратам ИВЛ.

Еще 193 человека вылечились от COVID-19 и были выписаны сегодня. В целом 8 212 человек вылечились.

Число людей, инфицированных новым типом коронавируса, составляет 14 714, из которых 6 012 активные случаи.


 
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