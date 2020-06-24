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Экономика
Кику: Молдове нужна индустриализация
24.06.2020

Индустриализация экономики - насущная необходимость, без решения которой сложно убедить молодежь оставаться на родине, считает премьер-министр Молдовы Ион Кику. Как сообщили Инфотаг в правительстве, об этом он заявил во вторник на совещании по созданию промышленных платформ на местах.

Программа индустриализации включает в себя создание 16 платформ, которые предоставят инвесторам возможность строить заводы в районах с доступом к дорожной инфраструктуре, энергетическим ресурсам, водоснабжению и канализации. Цель - создание стабильных рабочих мест в районах, открытие возможностей для личностного роста молодежи и интеграции РМ в глобальные региональные экономические потоки.

Уже отобраны подходящие участки для создания 12 платформ, ведутся обсуждения с местными властями для определения еще четырех.

"Индустриализация является приоритетом, - подчеркнул Кику. - Молодежь желает стабильной работы, профессионального роста. Либо мы предоставим такие возможности в Молдове, либо продолжим терять молодежь. Государство больше не может себе позволить терять молодых людей".


 
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