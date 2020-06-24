Российский экономист: Всем молдавским гастарбайтерам и членам их семей надо дать гражданство России

Директор Института нового общества Василий Колташов считает, что наши соотечественники должны создавать платежеспособный спрос в России, а не на Родине.

Известный российский экономист, директор Института нового общества Василий Колташов считает, что молдавским гастарбайтерам необходимо предоставить гражданство России.

- Сегодня трудно себе представить ситуацию, когда российские граждане пойдут работать на стройку, да и строительные компании тоже больше настроены на применение иностранной рабочей силы, - объясняет Василий Колташов. - И проблема здесь не в том, что приезжие отбирают рабочие места у граждан России, основная проблема в том, что все они переводят деньги к себе на родину и создают платежеспособных спрос там.

Речь идет о сумме до 25 млрд долларов в год, которые переводятся в разные страны, включая Молдову и Украину. Государственная политика, на мой взгляд, должна заключаться в том, чтобы предоставить этим людям российское гражданство при условии, что они сюда перевезут свои семьи и купят недвижимость. Тогда они будут поднимать платежеспособный спрос здесь, в России, а не в других странах.

ЛИДИЯ ТКАЧ